Situationen i Rusland følges tæt verden rundt.

Det er en tidligere stormagt og verdens største atommagt, der lige nu oplever et voldsomt internt opgør. Og derfor bør man følge det, der udspiller sig, med største alvor. Det forklarer en dansk ekspert.

Lørdag bevægede Wagnergruppen sig mod Ruslands Hovedstad, Moskva. Senere på dagen, lørdag aften, vendte gruppen så om for at nedtrappe konflikten med Putin.

Ifølge eget udsagn nåede gruppens soldater frem til omkring 200 kilometer fra Moskva.

NATO har udtalt sig om sagen, USA følger sagen, den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, følger situationen i Rusland tæt.

Den helt åbenlyse årsag er, at Rusland kan blive voldsomt svækket i forbindelse med sin invasion af Ukraine.

Men skulle det udvikle sig yderligere til en borgerkrig eller et regimeskifte, så kan det være svært at sige, hvordan det kommer til at ske.

»Vi skal være bekymrede for, hvordan det udvikler sig og hvordan det udspiller sig,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen til B.T.

Han henviser til, at interne oprør i et land som Rusland kan udvikle sig ekstremt voldeligt.

Men også det faktum, at Rusland er det land i verden med flest atomvåben.

»NATO følger sagen tæt. Og her skal man forsøge at isolere eventuel vold i Rusland, så det forbliver internt,« siger Anders Puck Nielsen.

Det var fredag aften, de første meldinger begyndte at nå sociale medier.

Den berygtede russiske lejehær Wagnergruppen og lederen, Jevgenij Prigozjin, havde fået nok af det, han anser for inkompetence i den russiske militære top.

Lørdag morgen stod det klart, at han ville bakke den frustration, der har luret under overfladen i måneder, op med handling.

Det skete blandt andet, da Wagnergruppen indtog den sydlige storby Rostov og siden rykkede nordpå mod Moskva, hvor de angiveligt satte sig på byen Voronezj.

Wagnergruppen erklærede sidenhen, at de ønsker at komme af med Vladimir Putin. Et internt opgør i Rusland er i fuld gang.

Og lørdag aften lød det altså fra gruppen, at man stoppede fremmarchen mod Moskva.

