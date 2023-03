Lyt til artiklen

Vladimir Putin risikerer et militært nederlag i Ukraine.

Men ikke nok med det. Hele Putins drøm er brast.

Drømmen og ambitionen om at genskabe det sovjetiske eller russiske imperium. Sådan lyder det fra direktør i Udenrigspolitisk Selskab, Charlotte Flindt Pedersen, i et interview med Politiken.

»Det er slut. Imperiet er tabt«, lyder det fra Charlotte Flindt Pedersen, som taler russisk og har indgående kendskab til landet efter at have boet og arbejdet der.

For det er ikke kun krigen i Ukraine, der slet ikke er går efter planen for Putin.

De andre tidligere Sovjetrepublikker vil heller ikke kendes ved ham.

Charlotte Flindt Pedersen har således svært ved at pege på ét eneste af nu selvstændige lande, der tidligere var en del af Østblokken, som ønsker at blive en del af Rusland – eller blot at indgå i en tæt alliance med Putin.

Mod øst vender de nu selvstændige lande sig mod Kina og/eller Tyrkiet, og mod vest har de øst- og centraleuropæiske lande, der løsrev sig fra Ruslands indflydelse efter Sovjetunionens fald i 1991, for længst vendt sig mod EU, Nato og et samarbejde med Vesten.

Selv i Hviderusland, som er en af Ruslands nærmeste allierede, er folkestemningen ifølge Flindt Pedersen vendt til nu at være mod russisk dominans – på grund af rygter om en russisk annektering, Hvideruslands historisk tætte bånd med Ukraine, og fordi Putin hjalp landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, med at beholde magten i 2020 trods alvorlige beskyldninger om valgsnyd ved præsidentvalget.

Den tidligere korrespondent for Danmarks Radio i det daværende Sovjetunionen og i det nye Rusland for TV 2, Samuel Rachlin, har tidligere fortalt B.T., at Putin siden sin magtovertagelse i 2000 har haft som ambition at genskabe Ruslands storhed.

»Han var meget bitter over, at det Rusland, som han var vokset op med og stolt af – nemlig Sovjetunionen, som var en global stormagt, der var respekteret og frygtet – var kollapset. Ansvaret for det har han udelukkende placeret på Vestens side,« sagde Rachlin.