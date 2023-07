I næste måned holder BRIKS-lande, som er Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, topmøde i sidstnævnte land.

Men det bliver uden Vladimir Putin, efter det onsdag blev meldt ud, at Rusland i stedet vil være repræsenteret ved landets udenrigsminister, Sergej Lavrov.

En officiel grund til præsidentens afbud er der endnu ikke givet, men det handler med al sandsynlighed om den arrestordre, som Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt på Putin. En arrestordre som Sydafrika, der er medunderskriver på charteret for ICC, er forpligtet til at overholde.

»Selvfølgelig handler det om arrestordren, og det er et kæmpe nederlag for Putin. En kæmpe begmand. Jeg er meget interesseret i at høre, hvilken forklaring man vil give fra russisk side, for man vil forsøge at komme med en søforklaring om, at han har meget vigtigere gøremål, men det er reelt set bare et gigantisk nederlag,« siger Jacob Kaarsbo, senioranalytiker hos tænketanken Europa.

Sydafrika har flere gange givet udtryk for, hvor ubehagelig en situation det har været for dem.

Derfor er Jacob Kaarsbo da heller ikke i tvivl om, at der er blevet draget et lettelsens suk ved Vladimir Putins afbud.

»De er super lettede. Tidligere har russerne været ude og kalde det en krigserklæring, hvis Putin ikke kunne deltage. Så sent som i går var Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa ude og beklage sig.«

At beslutningen om ikke at komme er truffet så relativt sent har ifølge Jacob Kaarsbo hovedsageligt handlet om, at Vladimir Putin har ønsket at lægge pres på Sydafrika, og allerhelst få dem til at melde sig ud af ICC.

Der er dog flere grunde til, at Sydafrika ikke har ønsket at gå den vej.

»Man skal huske på, at en af dem, der var med til at oprette ICC i sin tid, det var Nelson Mandela. Så på den måde er det også et virkelig penibel emne internt i Sydafrika, selvom ANC (Nelson Mandelas parti, red.) er et helt andet sted i dag end under Nelson Mandela og har været overtaget af nogle populister. Det er også ret besværligt at melde sig ud, det er ikke noget, man bare lige gør.«