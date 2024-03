Russerne forbereder sig til en ny storstilet konflikt med Nato, forudser en opsigtsvækkende ny analyse.

Og det er bestemt ikke usandsynligt, mener dansk ekspert.

Det kommer ikke til at ske i år, men det er en mulighed inden for de næste par år, lyder det i analysen, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) står bag.

I første omgang mente den danske Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel, at det ikke var realistisk – men nu har han skiftet holdning:

»Oprindelig, da jeg først blev konfronteret med det, tænkte jeg, at det har russerne ikke ressourcerne til. De er rigeligt bundet op i Ukraine,« siger Flemming Splidsboel, der er Rusland-ekspert ved DIIS.

Han peger på, at det er det samme budskab, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og forsvarschef Flemming Lentfer allerede har været på banen med.

»Jeg tænkte, at det kan de (russerne, red.) ikke.«

»Men jeg har korrigeret mig selv lidt, for jeg tror, vi skal tænke det på en anden måde. Vi skal ikke tænke, at de først skal gøre arbejdet færdigt i Ukraine, og så kan de kigge på for eksempel Finland bagefter.«

»Det er snarere parallelle processer. Forstået på den måde, at Rusland er presset i Ukraine. De kan tænke, 'hvad kan vi gøre for at lette presset i Ukraine? Det kan vi gøre ved at forsøge at svække Nato og skabe splid internt i Nato'. For at se om de på den måde kan gøre noget, som rokker ved sammenholdet i Nato,« lyder analysen fra Flemming Splidsboel.

»Vi skal forberede os«

Selvom russernes største kamp lige nu udkæmpes ved fronten i Ukraine, så fortæller Flemming Splidsboel, at de bestemt udgør en trussel mod Danmark netop nu.

Konkret kunne russerne overveje, hvad der er under Natos tærskel for et modsvar, og hvad der vil fremprovokere et modsvar med henvisning til den berømte artikel 5. – også kendt som musketereden.

»Vi skal desværre forberede os på det. Vi skal forberede os på – og det skal vi hver eneste dag – at russerne vil forsøge noget.«

Artikel 5. Artikel 5 indebærer, at et angreb på én allieret skal betragtes som et angreb på alle allierede, den såkaldte ”musketered”.

»De vil gøre det i det fysiske domæne, cyberdomænet og det kognitive domæne,« lyder det.

Han fortæller, at det vil ske i form af sabotage, cyberangreb og i påvirkningssituationer. Her nævner han, at russerne formentlig allerede har rettet fokus mod Europa-Parlamentsvalget, der finder sted i 6.-9. juni i år.

»Så er spørgsmålet, om de kunne finde på at lave noget andet, end det der er Natos tærskel. Det har jeg svært ved at se, men vi skal stadigvæk være forberedte på det,« siger Flemming Splidsboel og fortsætter:

»Putin er stadig super rationel, men han kan være i en tilstand, hvor han tænker, at 'hvis jeg kører ind over grænsen til Finland, så er det ikke sikkert, at de andre stater vil reagere, det er ikke sikkert, at de kan blive enige, det er ikke sikkert, at der vil komme et resolut svar'.«

Desuden fortæller Ruslands-eksperten, at udfaldet af det amerikanske præsidentvalg bliver meget afgørende for, hvordan Vladimir Putin vurderer Nato som modstander. Vinder Donald Trump valget, kan det få Putin til at e forsvarsalliancen som værende svækket.

Analysen

Den amerikanske tænketank ISW mener, at flere ting tilsyneladende kan indikere, at Rusland er ved at forberede sig på det, der beskrives som »en storstilet konventionel konflikt med Nato.«

»Ikke lige med det samme, men sandsynligvis på kortere sigt, end nogle vestlige analytikere oprindeligt har antaget,« står der i rapporten.

Samtidig skulle flere russiske finansielle, økonomiske og militære indikatorer pege på, at en større konflikt skulle være under optræk.

Blandt andet henviser tænketanken til, at Putin under mødet i Statsdumaen forsøgte at signalere, at Ruslands langsigtede finansielle stabilitet vil kræve, at »man i det mindste påfører nogle velhavende industrialister siloviki (russiske stærke mænd med politisk indflydelse, red.) en vis smerte.«