I dag starter en ny retssag mod den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, som kan forsegle hans skæbne endeligt.

Men sagen viser også noget om Vladimir Putin. Noget både skræmmende og bekymrende.

Sådan lyder det fra Mette Skak, som er Ruslands-ekspert og lektor ved Århus Universitet.

For 47-årige Navalnyj afsoner allerede en langvarig – og ifølge mange eksperter og organisationer politisk motiveret – fængselsdom for svindel, foragt for retten og for at have brudt betingelserne for sin prøveløsladelse.

Derudover er Navalnyj nærmest ikke-eksisterende i det russiske mediebillede, og Mette Skak fortæller til VG, at de fleste russere end ikke ved, hvem han er.

Nu risikerer Navalnyj at få 30 år mere bag tremmer – og det skyldes ifølge Mette Skak én person: Vladimir Putin.

»Eftersom han (Navalnyj, red.) allerede er fængslet, og kun få russere kender til ham, er han ikke længere så farlig for Putins greb om magten. Men det virker nærmest som om en irrationel hævngerrighed præger Putin,« siger Mette Skak til VG.

Hun mener derfor, at Putins Rusland er blevet 'nærmest totalitært i sin aggressive fremfærd mod dissidenter' – hvoraf Aleksej Navalnyj de seneste år har været den mest profilerede.

En organisation har lavet, hvad der skulle være en tro kopi af den celle, Aleksej Navalnyj sidder fængslet i, foran FNs europæiske hovedkvarter i Genève. Foto: Martial Trezzini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En organisation har lavet, hvad der skulle være en tro kopi af den celle, Aleksej Navalnyj sidder fængslet i, foran FNs europæiske hovedkvarter i Genève. Foto: Martial Trezzini/EPA/Ritzau Scanpix

I hvert fald i uden for Rusland.

Han er i den nye sag tiltalt for at have etableret en ekstremistisk organisation, at have opfordret til og finansieret ekstremisme, at involvere mindreårige i kriminel virksomhed og endelig at have rehabiliteret nazismen.

De voldsomme anklager bunder i, at det russiske styre har stemplet Navalnyjs organisations fond til bekæmpelse af korruption (FBK) som 'ekstremistisk'.

Navalnyj kalder anklagerne mod ham for 'absurde'.

Hvis han dømmes skyldig, vil en ny fængselsstraf komme oven i de 11 og et halvt års fængsel, Navalnyj i forvejen er i færd med at afsone.

Menneskerettighedsgrupper og vestlige regeringer anser Navalnyj for at være en politisk fange.

Aleksej Navalnyj har siddet fængslet, siden han i januar 2021 vendte tilbage til Rusland fra hospitalsbehandlingen i Tyskland.