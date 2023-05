På videoen ser man en genstand komme flyvende mod en oplyst kuppel inden for de kendte røde vægge i Kreml i Moskva. Kort efter kommer der et lysglimt og en mindre eksplosion.

Ifølge Rusland er videoen et bevis på, at Ukraine har forsøgt at snigmyrde præsident Putin. Ukraine afviser at stå bag. En dansk ekspert mener, at den mindre eksplosion sagtens kan have ukrainsk oprindelse. Men måske ikke med den baggrund, man skulle tro.

»Det kan godt være, at det er Ukraine. Det vil ikke komme bag på mig, hvis Ukraine har angrebet Moskva. De har udviklet droner, som kan nå så langt ind i Rusland, og de har tidligere ramt mål tæt på Moskva,« siger Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Han mener dog ikke, at Ukraine har forsøgt at dræbe den russiske præsident. De har noget helt andet på sinde.

Noget, der kan være en forberedelse på fremtiden.

»Formålet har nok ikke været at dræbe Putin. I stedet vil de vise, at krigen er rykket tæt på Rusland. At de kan ramme Moskva,« siger Anders Puck Nielsen.

Men det er ikke eneste grund, han ser. Faktisk kan det være en slags afledningsmanøvre fra Ukraines side.

»Ukraine kunne godt tænke sig, at Rusland bruger meget mere energi på at Moskvas luftforsvar. For så vil de have mindre fokus på Donbas og det sydlige Ukraine,« siger den danske ekspert.

»Det kan have en psykologisk effekt på Rusland. Og så kan det være et forsøg på at skifte Ruslands fokus fra den kommende ukrainske offensiv,« uddyber han.