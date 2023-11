Det har været et af de helt store traumer i efterhånden flere uger. De mere end 200 gidsler, som Hamas tog, da de angreb Israel 7. oktober.

Der er heller intet normalt i situationen, fortæller en dansk ekspert i gidselsituationer, der selv har håndteret omkring 20 sager gennem årene.

Jack Bohr-Christensens job ligner de færreste andres.

Han har gennem omkring 10 år arbejdet på 20 sager om gidseltagninger.

Seneste er han vendt hjem fra en sag i Nigeria.

Der findes med andre ord ikke mange i Danmark, der kender mere til gidselsituationer herhjemme.

Men selvom Jack Bohr-Christensen har været aktiv i adskillige sager, så har han ikke oplevet noget, der minder om det, der finder sted i Gaza, hvor mere end 200 gidsler har siddet i Hamas' varetægt siden 7. oktober.

»Den her situation er helt unik. Før det første er der rigtig mange gidsler, så er det under helt særlige omstændigheder, de her folk er blevet gidsler og så er der tale om en stat mod en stat, hvor der er politikere, efterretningstjenester og mere, som arbejder på sagen,« forklarer Jack Bohr-Christensen.

Tidligt onsdag kom det frem, at Israel og Hamas har indgået en våbenhvile på fire dage, hvor terrororganisationen efter planen skal løslade omkring 50 af de gidsler de tog 7. oktober. I denne omgang hovedsageligt kvinder og børn.

Jack Bohr-Christensen fortæller, at han ikke er involveret i den aktuelle sag, men han følger den tæt.

Og han ser tydelige tegn på, at både Israel og Hamas står i en vanskelig situation, når det gælder de mere end 200 gidsler, der tæller en lang række ældre, børn og kvinder.

En kvinde i Tel Aviv kigger på bamser med billeder af børn, der er blevet taget som gidsler af Hamas. Foto: Hannibal Hanschke/EPA/Ritzau Scanpix

»Begge parter er ekstremt pressede i den her situation. Ikke mindst fra omverdenen. Under normale gidselsituationer forsøger man at holde al presse og offentlighed ude af sagen. Her har det ganske enkelt ikke været muligt,« siger Jack Bohr-Christensen.

I forbindelse med terrorangrebet på Israel 7. oktober gik Hamas bevidst efter at dræbe så mange som muligt. Omkring 1200 mistede livet.

Men Hamas gik også helt bevidst efter at tage gidsler.

Det skyldes formentlig, at de skulle bruges på et senere tidspunkt i den efterfølgende konflikt med Israel, som terrororganisationen må have vist ville komme.

Men det er ikke nemt at håndtere så mange gidsler. Ikke mindst i en lille enklave som Gazastriben. Og slet ikke under intensive angreb fra Israel.

»Hamas er pressede. Normalt tager man et gidsel til et safe house for at få ro på. Så kan man også få de svage ud. Men her er der gamle og børn blandt gidslerne. Og de risikerer hele tiden, at der ryger en stor mængde gidsler ved en bombe,« siger Jack Bohr-Christensen.

»Gidseltagerne jages i vildskab i Gaza, og der er ikke et sikkert sted. Samtidig er det mange mennesker, der skal holdes i live, have mad og drikke og små børn med helt specielle behov. Det er den værst tænkelige situation, jeg kan forestille mig,« uddyber han.

Israel har lovet Hamas, at de ved frigivelsen af de omkring 50 gidsler holder en angrebspause på fire dage. For hver ti gidsler, Hamas frigiver yderligere, købes der endnu en dag med våbenhvile.

Og i virkeligheden er både Hamas og Israel interesserede i at få løst sagen om gidslerne, forklarer den danske ekspert.

En kvinde, hvis familie blev taget som gidsel af Hamas, trøstes foran en væg med billeder af gidsler, der blev bortført 7. oktober. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jo flere af de her gidsler, der dør, jo mere værdi forsvinder for Hamas. Så for dem har der også været et tidspres. Israel er presset af folkestemningen, så de er også interesseret i at få løst situationen,« siger Jack Bohr-Christensen.

Fra hans erfaring med adskillige gidselsituationer gennem årene, så venter der et stort arbejde med de frigivne personer efterfølgende. Ikke mindst med de børn, der har siddet i Hamas' varetægt.

»Børn, der har været gidsler, er naturligvis traumatiserede. De har overværet ting, de ikke skulle. Måske har de været uden deres forældre, oplevet eksplosioner og skyderier. De har været ude for nogle helt forfærdelige ting, som de måske ikke helt forstår. Der skal et stort arbejde til med dem,« siger Jack Bohr-Christensen.

Han forventer, at langt hovedparten af de mere end 200 gidsler har siddet under elendige forhold, hvor mad, vand og sanitet har været horribelt.

Han har dog et enkelt håb.

Det har han fra de to kvindelige gidsler, der tidligere blev frigivet af Hamas.

»De to løsladte kvinder fortalte, at de ikke blev udsat for tæv. Samtidig har Hamas så mange gidsler og har været så travlt optaget, at der ikke har været meget tid til koordineret tortur, så man kan håbe, at de fleste af gidslerne er sluppet relativt nådigt,« siger Jack Bohr-Christensen.

Men han forventer ikke, at gidslerne kommer ud uden mén.

»Under sådan en situation går en nedbrydningsproces i gang hos gidslerne hurtigt. Kroppen er i alarmberedskab 24/7. De er udsat for trusler, frygt for livet, frygt for hvordan det går deres børn, de får tæv, ikke nok mad eller vand, sidder i deres egen afføring og måske har de sår eller skader. De bliver hurtigt brudt ned,« siger Jack Bohr-Christensen.

Israel har meldt ud, at de forventer de første gidsler frigives i løbet af torsdagen.