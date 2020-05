For 20 år siden rystede drabene på to små piger hele Norge, men sagen er langt fra slut, og nu kan en dansk ekspert få en afgørende rolle.

For mens den ene af de to dømte, Jan Helge Andersen, er blevet løsladt, afsoner Viggo Kristiansen stadig sin forvaringsdom i Ila-fængslet. Han har endnu engang søgt om at få sagen genoptaget, og det er en dansker, der sidder og kigger på beviserne.

Det skriver TV 2 Norge.

Det var den 19. maj i år 2000, at otte-årige Stine Sofie Sørstrønen og 10-årige Lena Sløgedal Paulsen tog ud for at bade på Baneheia. En tur, der endte fatalt. De to piger blev voldtaget og dræbt i skoven, og siden valgte Jan Helge Andersen at tilstå, efter der blev fundet et kønshår fra ham.

Han fortalte, at Viggo Kristiansen lokkede ham til det, men det nægter sidstnævnte. Han hævder derimod, at det var kammeraten, der begik den frygtelige forbrydelse.

Nu bliver hans sag behandlet for sjette gang, og det er en mobiltelefon og et DNA-bevis, der er i fokus. Viggo Kristiansen mener, at data fra hans mobiltelefon giver ham et alibi.

Der blev også fundet noget DNA på gerningsstedet, som kunne stamme fra Viggo Kristiansen, men også mange andre mænd. Alligevel blev det vurderet som et 'væsentligt bevis', samtidig med at der blev lyttet til Jan Helge Andersens forklaring om, at vennen var med.

Og det er her, den danske ekspert kan få en afgørende rolle, for nu er DNA-beviset ved at blive vurderet af en, der arbejder ved Retsmedicinsk Institut i København.

Rapporten forventes at blive færdig inden 1. juni, og den er vigtig for Genoptagelseskommissionen, fortæller lederen, Siv Hallgren, til TV 2 Norge.

»DNA-beviset og diskussionen om det er et centralt element i hele begæringen om at få genåbnet sagen,« siger hun.

Viggo Kristiansens forsvarer synes, at det er blevet bevist, at DNA-beviset ikke holder. Og efter så mange år er de snart ved at give op. Alligevel er der en grund til, at Viggo Kristiansen ikke søger om at blive løsladt.

»Han nægter at søge om løsladelse, for så skal han forholde sig til en dom, som, han mener, er forkert,« siger forsvareren, Arvid Sjødin.