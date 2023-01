Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er velkendt, at det langtfra går som planlagt for Vladimir Putin og Rusland i Ukraine.

Trods en lille sejr i forbindelse med erobringen af byen Soledar i det østlige Ukraine, har det været småt med gode nyheder for præsidenten.

Værst for Vladimir Putin er, at de vestlige landes opbakning til Ukraine synes at fortsætte.

Lørdag kunne B.T. fortælle, hvordan den pensionerede australske general Mick Ryan mener, at russerne kommer i problemer, hvis dets hær indleder en forårsoffensiv, fordi hærens udstyr er forældet.

Ukrainsk T-72 tank, der nu får selskab af nye britiske Challenger 2 kampvogne. Foto: OLEG PETRASYUK Vis mere Ukrainsk T-72 tank, der nu får selskab af nye britiske Challenger 2 kampvogne. Foto: OLEG PETRASYUK

Det samme mener den danske ekspert Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. I TV2s podcast Dato slår han fast, at pilen lige nu kun peger i én retning: ukrainsk sejr og dermed også et nederlag til Vladimir Putin.

»Rusland kommer til at tabe den her krig, medmindre vi i Vesten mister viljen til at hjælpe,« siger Anders Puch Nielsen i podcasten.

Analysen bygger han på, at der fortsat kommer til at flyde topmoderne militært udstyr til de ukrainske styrker fra NATO – herunder de tyske Leopard-kampvogne. Storbritannien er allerede gået forrest og har besluttet at donere de såkaldte Challenger 2-kampvogne til Ukraine.

Også Frankrig og Polen har lovet at sende pansrede køretøjer til Ukraine. Samtidig står verdens førende militærmagt USA stadig bag ukrainerne og dets præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Netop det moderne udstyr kommer – ligesom eksgeneral Mick Ryan påpeger – til at gøre forskellen, fortæller Anders Puck Nielsen i podcasten.

»De militære køretøjer og udrustning, som russerne bruger, er taget fra lagre helt tilbage fra sovjettiden. Mange af de her ting er fra 1970erne, 1960erne og sågar 1950erne. Ukraine får en mere og mere moderne hær, mens russerne bruger forældet udstyr,« siger Anders Puch Nielsen og tilføjer, at Ukraine med en halv til en hel million soldater p.t. står med en stærkere hær end eksempelvis Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

De optimistiske toner på Ukraines vegne ses også hos internationale eksperter. Blandt andet den britiske professor i strategiske studier Phillips O’Brien ved St. Andrews Universitetet i Skotland. I et indlæg i The Atlantic med titlen ‘Tiden arbejder for Ukraine, ikke Rusland’, skriver han:

»Så længe NATO-landene bliver ved med at øge deres støtte, er Ukraine i en god position til at vinde krigen«.

Ukrainsk miltær affyrer artilleri mod russiske stillinger tæt ved Bakhmut i det østlige Ukraine. Foto: STRINGER Vis mere Ukrainsk miltær affyrer artilleri mod russiske stillinger tæt ved Bakhmut i det østlige Ukraine. Foto: STRINGER

Phillips O’Brien hæfter sig ved, at Ruslands strategi med at mobilisere mange mand ikke er ensbetydende med succes på slagmarken.

»For at gøre stor skade på fjenden skal soldaterne være godt trænede. Det tager minimum seks måneder og op til et år. Ruslands nye hær vil ikke have tid til at oplære soldaterne, før de bliver smidt i kamp,« siger han.

Han mener også, at ukrainerne nu er russerne overlegne i forhold til alle typer af udstyr, ligesom han mener, at træningen af 20.000 ukrainske soldater i NATO-landene bidrager til, at Ukraine står til at vinde krigen.

Den seneste fremgang for russerne ved Soledar og Bakhmut har kostet store tab på begge sider. Slagmarken ved Bakhmut er også blevet kaldt Putins kødhakker. Ifølge ukrainske kilder er russiske straffefanger fra den private lejehær Wagner-gruppen blevet brugt som kanonføde for at afsløre de ukrainske positioner, der så efterfølgende bliver angrebet af artilleri.