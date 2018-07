En gruppe modige dykkere har den seneste uge bevæget sig ned gennem den dybe Tham Luang-grotte i forsøget på at redde det fodboldhold, der har været fanget i grotten i over to uger. Og det er bestemt ikke en ufarlig opgave.

»Er der én, der hænger fast, eller er der en slange, der knækker, så er der ingen mulighed for at trække vejret. Og så dør man helt naturligt. Derfor er det da absolut meget, meget farligt, og jeg kan også godt forstå, at operationen har taget så lang tid,« fortæller Jesper Risløv, der er formand i Dansk Sportsdykker Forbund.

Jesper Risløv har selv mange års erfaring med hule- og grottedykning, og han understreger farligheden i den redningsaktion, som 19 dykkere i skrivende stund er i færd med at udføre i det nordlige Thailand.

»Der er generelt meget større udfordringer, når man dykker i et lukket miljø som en grotte. Man har altid et eller andet over hovedet og kan ikke bare lave en opstigning. Og når det så ovenikøbet vælter ned med regn og sigtbarheden er dårlig, så øger det stressniveauet betragteligt,« fortæller Jesper Risløv.

Dertil har de thailandske myndigheder tidligere beskrevet, hvordan der ved nogle passager i grotten kun er omkring 40 centimeter at bevæge sig i, og det sætter blot endnu større krav til dykkerne, der undervejs er nødsaget til at tage deres tank af for at blive så smalle som muligt.

Og det er kun vejen ind i grotten. Det bliver især problematisk, når dykkerne skal have de afkræftede drenge med tilbage:

»Normalt siger man, at man skal være fit for fight, når man foretager et dyk, og når man har siddet inde i en grotte i 14 dage, så er man ikke fit for fight. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor stor en udfordring det er. Det er meget mere kompliceret, når man skal have en gruppe dykkere med, som ingen erfaring har, og når det så ovenikøbet er bælgravende mørkt og sigten er dårligt. Det er en meget, meget speciel situation,« siger Jesper Risløv.

Den farlige redningsaktion har allerede kostet en dykker livet.