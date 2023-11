Natten til onsdag kunne Israel offentliggøre en fire dage lang våbenhvile i krigen mod Hamas efter en aftale om frigivelse af gidsler.

Men krigen i Gazastriben er langt fra overstået. Og en dansk ekspert frygter, Israels næste skridt kan blive et blodbad.

De gode nyheder tikkede ind i de tidlige morgentimer.

Israel og Hamas er blevet enige om en midlertidig våbenhvile på fire dage.

Men endnu mere væsentligt, så er de to krigende parter nået frem til, at der skal foregå en løsladelse af omkring 50 af de gidsler – hovedsageligt børn og kvinder – som terrorgruppen tog, da de gik ind i Israel 7. oktober og dræbte omkring 1200 – hovedsageligt civile.

Samtidig er Israel gået med til at frigive omkring 150 palæstinensiske børn og kvinder, som sidder i israelske fængsler.

Ved Hamas' terrorangreb 7. oktober tog gruppen en lang række gidsler. Israel anslår, at der er tale om mere end 200 personer i Hamas' varetægt. Mange af dem er kvinder og børn samt udenlandske statsborgere.

Israel har desuden lovet, at de fire dages våbenhvile kan blive forlænget, hvis Hamas går med til at frigive yderligere gidsler.

En mand i Tel Aviv går forbi en væg med billeder af personer, som Hamas har taget som gidsler i Gaza. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En mand i Tel Aviv går forbi en væg med billeder af personer, som Hamas har taget som gidsler i Gaza. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

Men selvom det umiddelbart er gode nyheder, og den trængte befolkning i Gazastriben kan få et lille pusterum efter mere end en måned med bombardementer og krig, så er det langt fra overstået.

Og der er en risiko for, at der kan ligge flere hårde prøvelser for civilbefolkningen i Gaza i fremtiden. Det fortæller en dansk ekspert.

»Israel ser ud til at være i kontrol med den nordlige del af Gazastriben. De har nedkæmpet Hamas i nord. Og det er efterhånden kun fra det store tunnelnetværk, Hamas kan angribe i nord,« siger Kenneth Buhl, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Når Israel efterhånden har fået kontrol med den nordlige del af Gazastriben, så er det næste sted, hvor eventuelle kampe kan komme til at foregå, i syd.

Her har Israel i ugevis opfordret civile til at søge hen, så de ikke blev ulykkelige ofre i kamphandlingerne i nord.

»Israel kan måske fortsætte deres militære indsats i den sydlige del af Gazastriben. Og så kan det blive et blodbad,« siger Kenneth Buhl.

»Mange er flygtet derned, og der er få bygninger at gemme sig i. Det hele kan blive meget værre. Og så er vi ikke engang begyndt at tale om eventuelle udbrud af epidemier, fordi der er mangel på basale ting som rent vand,« siger Kenneth Buhl.

Den danske ekspert ser med Israels de facto besættelse af den nordlige del af Gazastriben en række nye problematikker for Benjamin Netanyahu og den israelske regering.

»Når Israel har nedkæmpet Hamas i nord, så har de de facto kontrol over området, og så har de nu en række nye krav om eksempelvis børns adgang til uddannelse,« siger Kenneth Buhl og uddyber:

»De kan som besættelsesmagt ikke undslippe sig en række forhold, de skal overholde i forhold til folkeretten,« siger Kenneth Buhl.

Israel har oplyst, at Hamas med frigivelsen af ti gidsler kan købe en ekstra dag med våbenhvile.