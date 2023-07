Moskva blev tirsdag forsøgt angrebet med ukrainske droner, og i Kreml er man overhovedet ikke i tvivl om, hvem der står bag.

Så sikker vil dansk ekspert imidlertid ikke erklære sig, for i den russiske ledelse har man tidligere vist sig at være fuldstændig skruppelløse.

Fra officielt russisk hold kunne det russiske forsvarsministerium tirsdag morgen bekræfte, at man havde stoppet fem ukrainske droner, som var på vej mod Moskva.

»I morges blev et forsøg fra Kyiv-regimet på at udføre et terrorangreb med fem ubemandede luftfartøjer på mål i Moskva-regionen forpurret,« lød det fra det russiske forsvarsministerium ifølge Tass.

Ingen kom til skade ved angrebet, bekræftede russerne i samme ombæring.

Det er ikke første gang, at det sker, konstaterer Alexander Høgsberg Tetzlaff, som er major og militæranalytiker hos Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

»Det er business as usual, kan man sige. Russerne beskylder naturligvis Ukraine for at stå bag, og ukrainerne har ikke sagt noget om det,« siger Alexander Høgsberg Tetzlaff.

»Da vi tidligere i år så et spektakulært droneangreb på Kreml, mistænkte jeg, at russerne selv stod bag,« forklarer han.

»Det ville i givet fald være et risikabelt stunt, for det ville jo også fortælle omverdenen en historie om, at luftforsvaret i Moskva ikke var særligt effektivt,« forklarer Alexander Høgsberg Tetzlaff desuden.

Hele historien om, hvem der stod bag droneangreb på selve Kreml, har vi imidlertid aldrig fået.

Militæranalytiker og major Alexander Høgsberg Tetzlaff. Privatfoto. Foto: creditDefaultValue Vis mere Militæranalytiker og major Alexander Høgsberg Tetzlaff. Privatfoto. Foto: creditDefaultValue

Og heller ikke denne gang er Alexander Høgsberg Tetzlaff overbevist om, at tingene er, som de bliver præsenteret fra russisk side.

»Russerne har prøvet i noget tid at italesætte Ukraine som en trussel for selve Rusland, fordi det kan give en fordel i forhold til rekruttering af frivillige soldater,« siger han.

»Jeg er ikke der, hvor jeg siger, at det 100 procent sikkert er et ukrainsk angreb.«

»Man skal ikke tage fejl af, hvad Rusland er i stand til at gøre for at motivere befolkningen. De har absolut ingen skrupler, hvad det angår,« konstaterer Alexander Høgsberg Tetzlaff.

Han mener, at Ukraines hovedfokus lige nu ligger et andet sted end at sende nogle få droner mod Moskva for at blive skudt ned.

»Man må forvente, at ukrainernes fokus ligger et helt andet sted, nemlig i Ukraine. Ved fronten,« understreger Alexander Høgsberg Tetzlaff.