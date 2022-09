Lyt til artiklen

Det har på mange måder været en voldsom uge i Rusland.

Spørger man en dansk ekspert, så er det et ganske tydeligt bevis på, at Rusland og ikke mindst den magtfulde præsident Putin er presset. Voldsomt presset.

Ikke mindst på sit eksistensgrundlag.

Først var der meldingen om valg i de fire helt eller delvist russiskbesatte ukrainske regioner, og så var der udmeldingen om den delvise mobilisering, som kan vise sig at være alt andet end delvis.

»Det er et voldsomt skridt, med både annektering af ukrainske områder – for lad os bare kalde det, for hvad det er – og så med mobiliseringen,« siger Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Han følger situationen i Ukraine og Rusland intenst.

Og derfor er han egentlig ikke overrasket over det, der er sket i den forgangne uge.

»Rusland eskalerer situationen lige nu. Og det er svært at se en vej ud for dem. De burde have gjort det noget før, men Putin var sikkert bange for, hvordan det ville blive modtaget internt i Rusland,« siger Anders Puck Nielsen.

Han ser specielt mobiliseringen i Rusland som et tegn på, at Putins magt er under pres.

»Putin magtbase i Rusland var truet, så han måtte gøre noget. Det er sprængfarligt,« siger Anders Puck Nielsen.

»Vi skal forstå den her mobilisering som Putins forsøg på at afslutte krigen hurtigt,« siger han.