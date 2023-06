Hvis andre end Wagner-tropperne slutter sig til Jevgenij Prigozjins oprør mod Kreml, kan situationen løbe løbsk.

Og det ved Vladimir Putin godt.

Det vurderer Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, ovenpå Vladimir Putins tale til det russiske folk lørdag formiddag.

Her var Vladimir Putins respons kort – men glasklar:

»Vi bliver dolket i ryggen. Vores modsvar bliver hårdt.«

Vladimir Putin havde lagt sit ansigt i de alvorlige folder, da han gik på tv og talte til det russiske folk.

»Han er bekymret. Han så virkelig, virkelig sammenbidt ud,« siger Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, om Vladimir Putins tale lørdag formiddag.

»Mon ikke også hans kortfattethed er et signal om, at nu skal der handles. Nu er der ikke længere tale om brok i kulissen. Nu kan situationen være ved at løbe dem lidt af hænde,« forklarer Claus Mathiesen desuden.

Vladimir Putin talte om Jevgenij Prigozjin – uden at nævne Wagner-gruppens leder ved navn – og den militære aktion, som nu er i gang i Rusland.

»Den russiske befolkning har hørt meget af det, som Prigozjin har sagt i de seneste uger, så man har ikke kunnet lægge låg på det nu,« siger Claus Mathiesen.

Prigozjin og Wagner-tropperne hævder lørdag morgen at have indtaget Rostov-ved-Don.

Og samtidig melder russiske medier om, at man også har taget kontrol over byen Voronezj, som ligger 500 kilometer syd for Moskva.

»Det er svært at vurdere omfanget af, hvad der foregår lige nu omkring Rostov-ved-Don,« forklarer Claus Mathiesen.

»Vi har set billeder af Wagner-tropper, som skal have taget kontrollen over det sydlige militærdistrikts hovedkvarter i byen,« tilføjer han.

Claus Mathiesen pointerer i samme åndedrag, at det er netop det hovedkvarter, hvorfra de russiske styrker har ledet en stor del af krigsindsatsen i Ukraine.

»Hvis de virkelig har indtaget den bygning, så er det altså ualmindeligt følsomt og bemærkelsesværdigt,« fastslår Claus Mathiesen.

Hvad kommer der til at ske nu?

»Rusland har et relativt stort repressivt apparat, som man har trænet igennem en årrække,« siger Claus Mathiesen.

» En meget forsigtig vurdering er, at hvis det kun er Wagner-tropper, som deltager i oprøret, vil det være noget, man kan få krammet på i løbet af et par dage.«

»Men hvis vi ser enheder fra de regulære styrker gå med, så vil det kunne løbe løbsk,« vurderer Claus Mathiesen.

Vil det russiske system være i stand til at fange og stoppe Jevgenij Prigozjin?

»Han har anbragt sig selv i en udsat position for længe siden, men vi ved, at han er god til at passe på sig selv. Så det får vi jo at se,« siger Claus Mathiesen.

»Vi har tidligere i krigen set, at det russiske system – og militæret – har vist sig at være overraskende ineffektivt. Så jeg vil ikke udelukke, at det kan blive vanskeligt for Putin at få styr på situationen,« fastslår han.

