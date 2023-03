Lyt til artiklen

»Hvis Wagner trækker sig tilbage fra Bakhmut nu, vil hele frontlinjen kollapse.«

Sådan sagde stifteren af lejesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, i en video-besked, som i den grad får en dansk ekspert til at spærre øjnene op.

Især på grund af det, Prigozjin efterfølgende sagde i beskeden, som han lagde på Telegram søndag:

»Hvis vi tilbagetrækker os, vil vi gå over historien som de folk, der har taget det primære skridt for at tabe krigen.«

Wagner-chefen kritiserer – igen – den russiske hær for ikke at levere den lovede ammunition til lejesoldathæren og hævder, at det vil kunne føre til et kollaps af den russiske front ved den østukrainske by Bakhmut i Donetsk-regionen, som i månedsvis har været genstand for hårde og blodige kampe.

Prigozjins udmelding er interessant af især to årsager, påpeger en førende dansk ekspert.

»For mig er det interessant, at han taler om, at de muligvis taber krigen. Det har jeg ikke hørt ham sige før,« siger Flemming Splidsboel, som er seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, til DR.

I Flemming Splidsboels øjne understreger Wagner-chefens udtalelse derfor, at 'der står så meget på spil', og hvor dårligt krigen går for Rusland.

En ukrainsk soldat tænder et bål ved hjælp af krudt for at holde varmen nær Bakhmut. Foto: Aris Messinis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En ukrainsk soldat tænder et bål ved hjælp af krudt for at holde varmen nær Bakhmut. Foto: Aris Messinis/AFP/Ritzau Scanpix

Den understreger også noget andet.

At Prigozjin forsøger at gøre den russiske forsvarsledelse til syndebukke i tilfælde af, at russerne ikke får den sejr ved Bakhmut, som de har kæmpet så hårdt for i månedsvis og derfor har fået stor symbolsk betydning.

I forvejen er der ikke så få kurrer på tråden mellem lejesoldatchefen Prigozjin og den traditionelle russiske militærelite med forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabschef Valerij Gerasimov i spidsen.

Prigozjin og Sjojgu skulle have været på kant med hinanden lige siden 2014, hvor Wagner-gruppen begyndte at operere på Krim under konflikten om halvøen, som Rusland samme år ulovligt annekterede fra Ukraine – til stor irritation for den traditionelle russiske militærelite.

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New

En irritation, som kun skulle være blevet større i takt med, at Prigozjins magt og anseelse steg de seneste måneder – og at Wagner-lederen igen og igen kritiserede hærledelsen offentligt.

En kritik, der tog helt nye dimensioner i slutningen af februar, hvor Prigozjin rasede over, at den russiske hær – ifølge ham – modarbejdede Wagner-gruppen ved ikke at levere den aftalte ammunition:

»Det, der foregår (fra Sjojgus og Gerasimovs side, red.), er direkte modarbejdelse. Det kan sidestilles med højforræderi,« sagde Prigozjin i en talebesked på sin Telegram-konto ifølge Reuters, og tilføjede, at der reelt er tale om »et forsøg på at ødelægge Wagner«.

Den russiske hærledelse afviste Prigozjins anklager, og der er flere forlydender om, at den magtfulde oligark har mistet anseelse i toppen af Kremls magtpyramide – blandt andet fordi præsident Vladimir Putin ikke længere har lige så meget brug for Wagner-gruppen, som tidligere i krigen.

Jevgenij Prigozjin har langet hårdt ud efter Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Sergei Ilnitskij/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin har langet hårdt ud efter Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Foto: Sergei Ilnitskij/AP/Ritzau Scanpix

Det skyldes dels, at lejesoldathæren har mistet rigtig mange soldater i Ukraine. Ifølge Det Hvide Hus skulle over 30.000 Wagner-lejesoldater have mistet livet i krigen.

Derudover har mange af de over 300.000 russiske reservister, Putin mobiliserede i september, efterhånden gennemført deres træning og er klar til at blive sendt til fronten.