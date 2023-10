Hundredvis af vrede mennesker stormede søndag den internationale lufthavn i den russiske provins Dagestan. På jagt efter eventuelle jøder i et netop landet fly fra israelske Tel Aviv.

En dansk ekspert kalder situationen for »voldsom«. Og så mener han, at den russiske top skal passe på.

Billederne fra Makhachkala er gået verden rundt.

En stor, ophidset menneskehob stormede lufthavnen i byen. De kom endda helt ud på landingsområdet ved flyene.

Her løb de rundt med palæstinensiske flag, råbte antisemitiske slagord og ledte efter et fly, der skulle være landet fra den israelske storby Tel Aviv.

En regulær jagt på jøder.

Folk om bord på flyene måtte søge tilflugt fra den vrede menneskehob i kabinerne på de fly, de var i.

Først efter adskillige voldsomme episoder på lufthavnsområdet fik de lokale myndigheder kontrol over situationen.

Dele af folkemassen i gang med at bryde ind på lufthavnsområdet i Dagestan. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Omkring 20 personer kom til skade i stormløbet, mens 60 blev anholdt af myndighederne.

»Den her konkrete episode var meget voldsom. Og det er tydeligt, at myndighederne har svært ved at kontrollere det. Det er bemærkelsesværdige billeder fra lufthavnen,« siger Flemming Splidsboel.

Han er ruslandekspert ved DIIS.

For de fleste danskere er Dagestan formentlig ganske ukendt.

Den russiske region har omkring tre millioner indbyggere. Den ligger ud til Det Kaspiske Hav, lige nord for Aserbajdsjan, grænsende op til en mere kendt russisk region i form af Tjetjenien.

»Det er et af de fattigste områder i Rusland. Det er en region med store problemer og udfordringer. Og så det en af de russiske regioner med flest muslimer – over 90 procent,« siger Flemming Splidsboel.

Weekendens voldsomme optrin i lufthavnen – der blev ledsaget af en lignende situation ved et hotel i Makhachkala – skal ifølge den danske ekspert ses i forlængelse af situationen i Mellemøsten lige nu.

Netop Dagestan har som flere andre sydlige russiske provinser en klar overvægt af muslimer.

Der var tale om hundredvis af mennesker, som stormede lufthavnen. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»Det er en reaktion på det, vi ser i Israel og Palæstina. Rusland har været ude og vælge side i den her konflikt. De er på palæstinensisk og arabisk side,« siger Flemming Splidsboel.

Han fortæller, at hans kendskab til netop Dagestan er, at der i høj grad er en slags fællestænkning i regionen.

Hvis befolkningen anser noget for at være et problem, så samler de sig og går fælles mod politistationen eller rådhuset for at udtrykke deres utilfredshed.

Eller en lufthavn, som det var tilfældet søndag.

»Der er potentiale for en konflikt i Dagestan. Under corona brød flere i regionen nedlukninger og forbud. Der har været protester i forbindelse med mobiliseringen af soldater til krigen i Ukraine, da Dagestan blev hårdt ramt. Og nu ser vi det her,« siger Flemming Splidsboel.

Netop de trænge kår for store dele af befolkningen i Dagestan, den fællestænkning, situationen i Mellemøsten og det faktum, at der allerede er yderligtgående muslimske fundamentalister til stede i området gør også stedet til en ting, den russiske top skal holde godt øje med, mener den danske ekspert.

»De russiske myndigheder skal passe på. For selvom de har valgt side til fordel for araberne i konflikten i Mellemøsten, så kan der opstå problemer med radikalisering i det sydlige Rusland,« uddyber eksperten.

»Og det har de slet ikke lyst til i Rusland.«