Det angreb, som Iran natten til søndag sendte afsted mod Israel, var et ganske stort et af slagsen. Alligevel var der ingen omkomne.

Det overrasker ikke en dansk ekspert. Det skyldes én specifik ting, fortæller han.

»Det var et relativt stor angreb fra Irans side med mange missiler og droner,« siger Peter Viggo Jakobsen, der lektor ved Forsvarsakademiet, til B.T.

Alligevel er han ikke overrasket over, at Israel efter egne oplysninger formåede at skyde 99 procent af alt det, Iran skød mod dem, ned i løbet af lørdag aften og natten til søndag.

»Når man har ringet i forvejen og fortalt, at det sker, så er det ikke svært at skyde det hele ned,« siger den danske ekspert.

Det kræver en forklaring.

Allerede flere dage inden, det iranske angreb tog sin begyndelse, kunne man læse i en række medier, at det var på vej.

Ofte var det med kilder i USA som afsender på fortællingen om, at Iran havde tænkt sig at angribe Israel som hævn for, at netop Israel 1. april i et målrettet angreb havde ramt dele af komplekset omkring den iranske ambassade i Damaskus, Syrien.

Selv den amerikanske præsident Joe Biden var ude og advare på forhånd.

Det var med andre ord tydeligt for Peter Viggo Jakobsen og mange andre, at Iran klart havde meddelt USA, hvad deres hensigter var.

Netop USA assisterede da også Israel med at nedskyde store dele af det iranske angreb, som skulle bestå af langt over 100 droner, mere end 100 jord til jord-missiler og 36 krydsermissiler.

»Iran har meddelt helt åbent, hvad de var i gang med. De har givet alle muligheder for at Israel og USA kunne skyde alt ned,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Han fortæller videre, at det ikke er første gang, Iran har udført en aktion, der kan minde om den, vi så mod Israel i weekenden.

Det skete tilbage i 2020 som svar på et amerikansk droneangreb, der dræbte den berygtede iranske general Qasem Soleimani.

Her beskød Iran en lang række amerikanske militære stillinger i Irak.

Selvom en lang række amerikanske soldater kom til skade ved angrebet, så var der ingen omkomne.

»Iran har gjort det før, efter USA dræbte den iranske general Soleimani. Dengang affyrede de også mange missiler, hvor ingen blev dræbt. Og det er jo ikke fordi, Iran er helt elendige til deres job,« siger Peter Viggo Jakobsen.