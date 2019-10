I september deltog den danske eks-rocker Michael Green i et to timer langt møde i Norge.

Her mødtes han med med flere i de involverede i sagen om den forsvundne norske milliardærfrue Anna-Elisabeth Hagen. Mødets indhold har været ukendt. Indtil nu.

Under mødet, som fandt sted 24. september, var foruden Michael Green også Anna-Elisabeth Hagens ægtemand, Tom Hagen, til stede sammen med en ven og bistandsadvokaten Svein Holden.

Førstnævnte var blevet kontaktet på grund af sin position som talsmand for Tidligere Danske Bandemedlemmer (TBM), fortæller han til TV 2 Norge.

Michael Green, eks-rocker og talsmand for foreningen af tidligere bandemedlemmer, TBM, har mødtes med norsk politi i opsigtsvækkende sag om forsvundet milliardærfrue. Foto: Esben Salling Vis mere Michael Green, eks-rocker og talsmand for foreningen af tidligere bandemedlemmer, TBM, har mødtes med norsk politi i opsigtsvækkende sag om forsvundet milliardærfrue. Foto: Esben Salling

De andre ville vide, om Michael Green vurderede det sandsynligt, at der var tale om en kidnapningssag. Og hvordan det i så fald kunne være foregået.

Michael Green holder det, han sagde på mødet, hemmeligt, men han fortæller, at TBM meget gerne vil hjælpe.

»TBM er en frivillig forening, som består af tidligere kriminelle, rockere, nynazister og hooligans, og vi har naturligvis et netværk. Jeg kan ikke se noget problem i, at vi hjælper, hvor vi kan,« siger han til det norske medie og fortsætter:

»Det drejer sig om en kvinde, der har været væk i snart et år. Fokus må være på, at vi via at vores netværk måske kan bidrage til at komme i kontakt med den eller de, der står bag.«

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen.

Han tilføjer desuden, at TBM også vil kunne indtage en mæglerrolle, skulle det blive aktuelt.

Hverken Tom Hagen, hans advokat eller norsk politi, som også har været i kontakt med Michael Green, har ønsket at kommentere eks-rockerens beretning fra mødet, der foregik knapt 11 måneder efter Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinden.

Sidste livstegn fra den 69-årige kvinde var 31. oktober 2018. Ingen ved konkret, hvad der skete den skæbnesvangre dag.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at hun er blevet dræbt, men familien har endnu ikke opgivet håbet om at finde hende i live, selvom ingen har hørt fra hende eller hendes formodede kidnappere i et næsten et år.