De fire drenge, som nu er blevet reddet ud af Tham Luang tunnelsystemet, havde fået stærkt beroligende medikamenter inden redningsaktionen. Det beretter den danske dykkerinstruktør Ivan Karadzic til DR.

En kvinde viser en collage med billeder af de indespærrede drenge. Familierne holder blandt andet modet oppe ved at lave mad til redningsfolkene på stedet.

»Drengene var under medicinsk bedøvelse, så de ikke skulle gå i panik. De var ikke totalt bedøvede, men de reagerede ikke rigtigt. Drengene var fastgjort til dykkere på vej ud af grotten,« fortæller han til DR.

Ivan Karadzic er en af de cirka 50 udenlandske dykkere, som hjælper til ved redningsstedet. Han er medejer af en dykkerskole i Thailand og er specialiseret i at dykke i grotter. Derfor har han meldt sig frivilligt til at hjælpe.

Læger og sygeplejersker stod klar til at modtage drengene, så snart de ankom med ambulancen.

Drengenes rute ud fra grotterne går gennem de oversvømmede grotter, hvor der nogle steder er lommer af luft. Her anbringer redningsmandskabet iltflasker, så dykkerne kan skifte undervejs, så de ikke løber tør. De poster er bemandet af professionelle dykkere. Ivan karadzic var netop til stede ved en af dem.

People watch as an ambulance allegedly carrying some of the rescued boys leaving the military airport in Chiang Rai to a nearby hospital after taking passengers from a helicopter as divers evacuated some of the 12 boys and their coach trapped at Tham Luang cave in Khun Nam Nang Non Forest Park in the Mae Sai district of Chiang Rai province on July 8, 2018. Elite divers on July 8 began the extremely dangerous operation to extract 12 boys and their football coach who have been trapped in a flooded cave complex in northern Thailand for more than two weeks, as looming monsoon rains threatened the rescue effort.

Han forklarer, at selvom næste redningsforsøg først kan forsøges igen tidligst klokken otte mandag morgen lokal tid (kl. 3 dansk tid), så er der ikke tale om, at der holdes pause. Tiden frem til næste redningsforsøg går med at anbringe nye iltflasker langs ruten og i det hele taget forberede nye redningsaktioner fra morgenstunden.