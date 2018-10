Den danske dykker Claus Rasmussen fortæller nu en mere nuanceret version af helteberetningen om 12 fodbolddrenge og deres træner, der i sommer sad fanget i en 10 km. dyb grotte i Thailand i 17 dage.

Ifølge den erfarne dykker, der til daglig bor i Thailand, kunne redningen lige så godt være gået den anden vej. For redningsaktionen var præget af ’fejlslutninger og store samarbejdsvanskeligheder mellem de udenlandske dykkere’. Det skriver Politiken.

Blandt andet gik der flere dage, hvor det thailandske frømandskorps afslog at få hjælp fra Claus Rasmussen og en række andre professionelle dykkere, fordi de var overbevist om, at de kunne løfte opgaven selv. Det betød, at dyrebar tid gik tabt, alt imens grotten blot blev mere oversvømmet grundet monsunregnen.

»Hvis vi havde fået lov til at komme ind, kunne vi have fundet drengene og taget dem ud, så hele redningsaktionen havde taget meget kortere tid,« siger Claus Rasmussen til avisen.

Der blev arbejdet med flere scenarier for, hvordan drengene kunne hjælpes ud af grotten. Et bud blandt flere var at bore et hul i klippevæggen udefra for at få dem ud den vej. Det lod sig dog ikke gøre. Foto: HANDOUT Vis mere Der blev arbejdet med flere scenarier for, hvordan drengene kunne hjælpes ud af grotten. Et bud blandt flere var at bore et hul i klippevæggen udefra for at få dem ud den vej. Det lod sig dog ikke gøre. Foto: HANDOUT

De thailandske drenge, der var mellem 11 og 16 år, og deres fodboldtræner gik ind i Tham Luan Nang Non-grotten i det nordlige Thailand d. 23. juni i år. Men store mængder nedbør gjorde, at grotten blev oversvømmet og udgangen blokeret.

Da de thailandske myndigheder efter nogle dage erkendte, at de alligevel havde brug for hjælp, blev flere dykkere, som var med i samme netværk som Claus Rasmussen, fløjet op til grotten.

Samtidig blev to af verdens mest kendte grottedykkere Rick Stanton og John Volanthen fløjet ind fra Storbritannien.

De britiske dykkere kørte dog deres eget løb og delte ikke deres planer med nogen. De gik ind i grotten uden at informere de andre redningsarbejdere. Det blev dem, der efter 10 dages forsvinden fandt drengene i et hulrum i grotten.

Thailandske myndigheder sagde, at den tiltagende regn kunne betyde, at man måtte lade drengene blive i grotten til efter regntiden. Det havde betydet, at de skulle have tilbragt flere måneder i grotten. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Thailandske myndigheder sagde, at den tiltagende regn kunne betyde, at man måtte lade drengene blive i grotten til efter regntiden. Det havde betydet, at de skulle have tilbragt flere måneder i grotten. Foto: SOE ZEYA TUN

»Vi foreslog at holde et fælles møde om aftenen for at diskutere, hvordan vi kunne få drengene ud, nu hvor de var blevet fundet. Men beskeden fra briterne var, at de ikke ville have et møde med vores hold«, siger Claus Rasmussen, der syntes, at briterne opførste sig ’uempatisk’.

Sammenstødet førte til, at der igen gik et par dage, hvor de to dykkerhold ikke arbejdede sammen, mens situationen inde i grotten stadig blev mere kritisk.

Først 4. juli blev der holdt et fælles møde, hvor Claus Rasmussen fik at vide, at briterne nu havde kontrollen over alle de udenlandske dykkere. Herefter koncentrerede alle sig ifølge dykkeren om at redde drengene ud. Det betød, at tonen dykkerne imellem blev bedre.

Drengene blev i hold af fire reddet ud af grotten. Alle var i sikkerhed d. 10. juli. i år.