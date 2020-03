En dansk diplomat og hendes familie beskyldes af kinesiske medier for at bryde karantæneregler ved at lade sine tre børn gå tur med hunden, selv om de var under hjemmekarantæne.

Men det danske udenrigsministerium afviser blankt, at diplomaten bosiddende i Beijing skulle have brudt regler.

Den statskontrollerede avis Global Times skriver, at naboen til den danske familie afslørede de tre børn i at lufte hunden den 25. marts, selv om børnene var i hjemmekarantæne.

De var ifølge Global Times i to ugers karantæne, fordi de var ankommet fra Danmark.

Mange kinesere er ifølge avisen bekymrede for, at udlændingene ser stort på corona-reglerne.

Kina skulle ligefrem være i risiko for at opleve en ny bølge af corona-smitte på grund af udlændinge, der importerer virussen, lyder det fra den statskontrollerede avis.

Men hos det danske udenrigsministerium er meldingen, at der er adskillige fejl i artiklen.

For det første var der ikke tale om karantæne, men om et frivilligt hjemmeophold for de tre børn.

For det andet må man gerne lufte hunden, forklarer Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

»Vores diplomat har overholdt reglerne. Den pågældende dag var reglerne sådan, at man gerne måtte gå tur med hunden. Det må man fortsat. Men reglerne skifter jo fra dag til dag i takt med, at tingene udvikler sig,« siger han og tilføjer:



»Udenrigsministeriets diplomater overholder altid reglerne i de lande, de er i.«

Hunden blev luftet i hele perioden på to ugers hjemmeophold, oplyser Erik Brøgger Rasmussen.

Det bliver den stadig.