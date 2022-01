»Det er en elendig idé. Det er at spille russisk roulette med folks helbred.«

Ordene kommer fra en af Danmarks førende virologer, professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet. Og det er rettet mod ingen ringere end den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Lørdag holder Trump sit første vælgermøde – de såkaldte Trump-rallys – siden oktober. Det er længe ventet for Donald Trump selv, men også for de tusinder af hardcore støtter, som ventes at dukke op på den festivalplads i Florence, Arizona, hvor vælgermødet skal finde sted.

Men det er decideret uklogt af den tidligere præsident at afholde et rally med tusindvis af personer netop nu. Og ikke mindst i Arizona, mener Allan Randrup Thomsen.

Det skyldes, at USA og Arizona i øjeblikket ser en voldsom stigning i antallet af smittede og indlagte med den yderst smitsomme omikronvariant.

»Om det er en god idé? Hvad tror du selv, skulle jeg lige til at spørge,« siger Allan Randrup Thomsen.

»Det er selvfølgelig en rigtig dårlig idé.«

Han hentyder ikke kun til, at smittetallene i delstaten Arizona for tiden er høje. Han henviser også til, at det står så skidt til i Arizonas sundhedsvæsen, at en doktor i det lokale medie kold.com for få dage siden direkte gik ud og advarede om, at sygehusvæsenet i delstaten kan stå over for et snarligt kollaps.

»Vi er i krise. Hospitalssystemet kan bryde sammen snart,« lød det fra lægen Ruth Franks Snedecor fra University of Arizona College of Medicine Phoenix for få dage siden.

Men det har ikke afholdt Donald Trump fra at offentliggøre sit stort anlagte rally i den yderst vigtige delstat.

Ved præsidentvalget i 2020 tabte Trump overraskende Arizona til Joe Biden. Tabet af delstaten var med til at tippe vægtskålen endegyldigt i Bidens favør.

Og blandt andet derfor har Trump valgt netop Arizona som det sted, hvor han har tænkt sig at holde sit første rally i månedsvis. Delstaten er fortsat et åbent sår for den tidligere præsident, som fortsat mener, at netop ørkenstaten var en af dem, hvor der blev begået massiv valgsvindel i præsidentvalget. Noget, der aldrig er kommet reelle beviser for.

Men det er ikke kun Arizonas høje smittetal og store problemer med hospitalsvæsenet, som gør Allan Randrup Thomsen nervøs.

Mange af Donald Trumps mest hardcore støtter anser ikke coronavirus for at være en ægte pandemi, men i stedet noget, som er blevet kørt frem af den dybe stat, som de er hårde modstandere af.

Og derfor er mange Trump-støtter imod de mest gængse former for beskyttelse mod coronavirus. Mundbind er for mange noget, de helst vil undgå, krav om at holde afstand er noget, man joker med, og så er vacciner noget, Bill Gates vil bruge til at skyde mikrochips ind i din arm, mener de.

»Mange af de her amerikanere, som støtter Trump, er ikke vaccinerede og tror ikke på andre former for beskyttelse mod coronavirus. Det kan ende med at blive et regulært supersprederevent,« siger Allan Randrup Thomsen.

Netop vaccinedelen er ganske paradoksal for støtter af den tidligere præsident. Netop Donald Trump var manden bag ‘Operation Warp Speed’, der på rekordtid fik bragt vacciner mod coronavirus til det amerikanske folk. Og her deler Trump vandene på den amerikanske højrefløj.

Trump er selv vaccineret og har fået en booster. Og da han under et arrangement i Dallas sidste år fortalte det til publikum fra den scene, hvor han blev interviewet, blev Trump mødt af højlydte pift og buhråb.

Netop mange af den amerikanske højrefløjs aversioner mod at blive vaccineret betyder ifølge Allan Randrup Thomsen, at USA står et markant værre sted i pandemien, end de ellers burde.

»Bare se, hvordan de har behandlet Anthony Fauci – en af verdens førende virologer. Han er virkelig dygtig, og så kritiseres han på den måde,« siger Allan Randrup Thomsen med henvisning til specielt den amerikanske højrefløjs krav om fyring af nationens topvirolog.

»På grund af den måde, USA har håndteret coronapandemien, har de mange, mange flere døde, end de burde have. Og lige nu står de et meget værre sted, end man gør herhjemme eller andre steder i Europa,« siger Allan Randrup Thomsen.

