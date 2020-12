De godt 6.000 indbyggere og butiksindehavere i den lille danskerkoloni, Solvang, i Californien holder juleåbent, også selvom det ifølge statens guvernør Gavin Newsons seneste ordre er strengt forbudt.

»Det er unødvendigt og katastrofalt.«

Sådan beskriver Solvangs borgmester Ryan Toussaint guvernørens ordre. Og derfor holder både de danske bagerbutikker, souvenirbutikkerne med dannebrogsflag og den lille havfrue 'snowglobes' og samtlige dansker-restauranterne åben, som om intet var hændt.

I grel modsætning er resten af Californien lukket ned på ubestemt tid.

Solvang i Californien. Foto: AFP Vis mere Solvang i Californien. Foto: AFP

På ét døgn har Californien sat ny tragisk rekord med 35.729 nye coronasyge, 12.444 indlæggelser og 225 coronadødsfald.

På landsplan har USA rundet 300.000 dødsfald. Og ligesom Californien (Og Danmark 25. december) er adskillige amerikanske stater gået i såkaldt 'lockdown'.

Men Solvangs borgmester mener ikke, at guvernørens strenge ordre er nødvendige i Solvang.

»Vi har foretaget alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Og der er rigeligt plads på vores hospitaler. Så vi kan godt holde åben og samtidig opføre os ansvarligt,« siger Solvang-borgmester Ryan Toussaint.

Solvang, Californien Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Solvang, Californien Foto: GABRIEL BOUYS

Solvang blev grundlagt af danske immigranter i 1911. Danske skolelærere ville have skoler efter danske standarter. Og efter opførslen af den første folkeskole i Solvang, fulgte hundredvis og snart tusindvis af andre danske indvandrere efter.

I dag er Solvang – blot en halv times kørsel fra Michael Jacksons hus, Neverland – er trækplaster for turister fra hele verden. I Californien er Solvang især populær i juletiden. Og derfor mener hverken indbyggere eller borgmester, at en nedlukning er nødvendig.

Politiet i Solvang og amtet de tilhører, Santa Barbara har officielt i sinde at opretholde loven. Men samtidig har ordensmagten i diskrete vendinger lovet Solvang, at deres juleåbning er helt ok.