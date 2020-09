Børneprogrammet ‘Ultra smider tøjet’, der i al sin enkelthed går ud på, at nogle børn kan spørge ind til en gruppe voksnes nøgne kroppe, får nu opmærksomhed i en række udenlandske medier.

Således skriver nu både New York Post og New York Times om det omdiskuterede børneprogram, der for nylig fik kritik af folketingspolitiker Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

»Det er alt for tidligt for børn at begynde med tissemænd og tissekoner. Det fordærver vores børn, som i den alder allerede har mange ting kørende rundt i hovedet på dem. Det er ikke nødvendigt med de her ting oveni,« sagde politikeren blandt andet til B.T.

Børnene kan blandt andet spørge til kropsstørrelse, kropsbehåring og hvad der ellers måtte opstå af tanker ved at se en nøgen mande- eller kvindekrop stillet op på en række foran børnene.

Sebastian og @annahmunch tilbringer en dag med en flok naturister. De skal bl.a. lave mad sammen, træne sammen og spille kongespil.

DR Ultra er lige nu i gang med sin anden sæson af programmet, og det er altså i den forbindelse, at udsendelsen får opmærksomhed uden for Danmarks grænser.

New York Post skriver, at danskerne ellers er kendt for at være et frisindet folk, men at dette program har delt vandene.

Nogle er nemlig på linje med Peter Skaarup og mener, det er for tidligt, at børn skal underholdes med kønsdele, når de ser børne-tv, mens andre synes, det er i orden, at børn får en ide om, hvordan kroppe i virkeligheden ser ud.

På DR mener folkene bag programmet også, at udsendelsen skal hjælpe børnene til at blive klogere på egne og andres kroppe samt gøre op med den perfekthedskultur, der findes på sociale medier.

Det har mediet tidligere fortalt til B.T.