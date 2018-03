Den danske balletdanser Kenneth Greve er blevet fyret som balletmester på Finlands Nationale Opera og Ballet.

Helsinki. Flere klager over balletmester Kenneth Greves opførsel har ført til, at han er blevet frataget ansvaret for posten som balletmester på Finlands Nationale Opera og Ballet i Helsinki.

Det oplyser Finlands Nationale Opera og Ballet i en pressemeddelelse, skriver flere medier - herunder Berlingske og Ekstra Bladet.

Den 49-årige dansker har opført sig "upassende" i forhold til "sprogbrug omkring dansernes udseende og ting, der vedrører privatlivet", fremgår det.

- Vi har diskuteret situationen åbent i organisationen. For arbejdsmiljøets skyld har vi derfor valgt denne løsning, og det er en beslutning mellem mig og Kenneth Greve, siger direktør for balletten Gita Kadamba ifølge Berlingske.

Balletmesteren, der tidligere har danset ved New York City Ballet, erkender selv i pressemeddelelsen, at hans opførsel har været upassende.

- Jeg er ekstremt ked af det. Jeg er passioneret omkring mit arbejde, og jeg anerkender, at jeg har overskredet grænserne for min lederrolle. Jeg håber, at I vil tilgive mig.

- Jeg håber, at dette ikke vil skade omdømmet og fremtiden for den nationale ballet i Finland, siger Kenneth Greve i pressemeddelelsen.

I avisen Helsinki Sanomat er det ifølge Berlingske beskrevet, at der har været "mobning, manipulation, betragtninger og seksuel chikane" i forholdet mellem Kenneth Greve og danserne ved den nationale ballet- og operascene.

Det forlyder, at han har kommenteret danseres udseende og berørt dem på upassende måder i forbindelse med øvelser og træning. Det er syv unavngivne dansere, der har fortalt om dette til avisen Helsinki Sanomat.

Flere af danserne arbejder ikke længere under Kenneth Greve.

Kenneth Greve har været balletmester på den nationale ballet i Finland siden 2008.

/ritzau/