Regeringen håber at samle international støtte til en indsats, der skal sikre skibstrafikken vest for Afrika.

Regeringen øger indsatsen mod pirateri i Guineabugten i skikkelse af en særlig repræsentant for maritim sikkerhed, oplyser Udenrigsministeriet.

Jobbet skal varetages af Danmarks ambassadør i Holland, Jens-Otto Horslund. Han tager opgaven med det samme - ved siden af sine forpligtelser i Holland.

Håbet er ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at den særlige repræsentant kan være med til at bane vej for en senere militær indsats. Den vil skulle hjælpe til at sikre den kommercielle skibsfart vest for Afrika.

- Forhåbningen er, at vi kommer i mål med en fælles militær indsats. Det skal den særlige repræsentant bidrage til, siger Kofod i en skriftlig udtalelse.

Regeringen har været i dialog med rederierne om situationen i Guineabugten, der ligger på den vestlige side af Afrika. Blandt andet ud for Nigeria, hvor der har været store problemer med pirater.

- Det er afgørende, at vi får samlet opbakning til et internationalt militært samarbejde i Guineabugten. Det er baggrunden for, at jeg af flere omgange har rejst ønsket på internationale møder og gennem bilaterale kontakter, siger Kofod.

13. januar - i sidste uge - blev "Mærk Cardiff" angrebet syd for Nigeria. I slutningen af 2020 var "Mærk Cadiz" og "Torm Alexandra" udsat for lignende angreb. Det er alle danske skibe, som sejler under Singapores flag.

/ritzau/