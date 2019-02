Præsident- og parlamentsvalget i Nigeria er nu planlagt til at blive afholdt lørdag den 23. februar.

Få timer før valgstederne efter planen skulle åbne i Nigeria, blev lørdagens præsident- og parlamentsvalg i det vestafrikanske land udskudt.

Selv om at beslutningen, som blev taget af landets valgkommission, er blevet mødt med kritik fra Nigerias to største partier, giver udsættelsen mening.

Det vurderer Danmarks ambassadør i landet, Jesper Kamp.

- Set fra vores stol her i Abuja (Nigerias hovedstad, red.) er det retfærdigt nok, og det giver bestemt mening.

Nigeria er med omkring 200 millioner indbyggere det mest folkerige land på det afrikanske kontinent.

Det har ifølge Jesper Kamp givet nogle udfordringer i forhold til at sørge for, at alle 36 delstater kan afholde valg.

- Der har været nogle store logistiske udfordringer med at få stemmesedler ud til alle 120.000 valgsteder i Nigeria i løbet af ugen.

- Det samme gælder de kortlæsere, der skal sikre, at den enkelte vælgers unikke valgkort bliver læst - og dermed at man ikke kan stemme mere end en gang ude på valgstederne, siger han.

