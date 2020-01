»Jeg vågnede tidligt fredag morgen og greb fat i min telefon, det gør jeg altid for at se, hvad der sker i verden. Det første, jeg så, var, at Qasem Soleimani var blevet likvideret.«

Danny Annan er dansk ambassadør i Iran, og det første han gjorde, da han læste nyheden, var at aflyse alle planer.

»Og så gik jeg i gang med at koordinere med Udenrigsministeriet i Danmark,« fortæller han.

For ham er det et arbejde, så han holder hovedet koldt.

Protester i Teheran. Foto: WANA NEWS AGENCY Vis mere Protester i Teheran. Foto: WANA NEWS AGENCY

Han har blandt andet - i samarbejde med Udenrigsministeriet - udsendt en ny rejsevejledning, hvor man opfordrer folk til ikke at foretage ikke-nødvendige rejser til landet.

'Udenrigsministeriets Borgerservice har modtaget mange henvendelser – også fra folk, der har planlagt rejser til andre dele af regionen som f.eks. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Israel,' skriver ministeriet i et mailsvar.

Selvom der ikke er mange følelser at spore på den danske ambassade, så er situationen anderledes på den anden side af væggene.

»Jeg havde mulighed for at køre lidt rundt i Teheran lørdag. Det var tydeligt, at bybilledet bærer præg af, at Qasem Soleimani er blevet likvideret,« siger ambassadøren og fortsætter:

Danny Annan Foto: Udenrigsministeriet Vis mere Danny Annan Foto: Udenrigsministeriet

»Reklamesøjler, bygninger, ja overalt hænger der billeder af ham.«

Det er svært ikke at få øje på den nu afdøde iranske general i den iranske Revolutionsgarde, som man i USA betegner som en terrororganisation.

Sammen med billederne af den afdøde general er der også sorte sørgeflag overalt, og de fleste indbyggere er klædt i sort.

»De iranere, jeg har talt med, de er tydeligvis bekymret over udviklingen,« fortæller Danny Annan.

Kvinde i Teheran. Foto: ERDEM SAHIN Vis mere Kvinde i Teheran. Foto: ERDEM SAHIN

De er bekymrede for, hvad fremtiden bringer, og hvornår USA svarer tilbage på det de tre raketter, der lørdag aften faldt over tre amerikanske zoner i Irak, fortæller han.

De tre raketer er der endnu ingen, der har taget ansvaret for.

»Det er svært at forudse, hvad udviklingen kommer til at være de kommende dage og måske også uger,« siger Danny Annan og fortsætter:

»Jeg holder hovedet koldt og tager bestik af situationen.«