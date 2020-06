Indien slår den ene rekord efter den anden i disse uger. Tallene - døde og smittede af corona - bevæger sig den forkerte vej i et tempo, som kun få andre lande har oplevet det.

Med knap tre ugers intervaller fordobles antallet af smittede indere. I en uge i træk har landet haft over 14.000 daglige smittetilfælde.

Indien har haft en af de strengeste nedlukninger overhovedet, men åbner nu trods udviklingen op for landet igen. Det kommer bare med en pris.

Ligesom vi så det i Italien og nu også ser det i Sydamerika, rammer den eksplosive stigning i smittetilfælde sundhedsvæsenet som en chokgranat.

En kommunal medarbejder desinficere et område i slumkvarteret i Kolkata under den på det tidspunkt 21 dage lange nedlukning. En stor del af verdens befolkning bor i såkaldte slumområder med høj befolkningstæthed og dårlig hygiejne, hvilket gør det svært at beskytte sig mod smitten.

I slutningen af juli forventer en indisk minister, Manish Sisodia, op mod en halv million smittede alene i storbyen Dehli, hvilket kræver otte gange flere akutte sengepladser, end der på nuværende tidspunkt er.

Landet har kun en hospitalsseng for hver 2.000 inder, hvilket er 100 gange mindre end Verdenssundhedsorganisationen anbefaler. Deres anbefaling går nemlig på, at der skal være en seng for hver 20'ende indbygger.

»Det er jo en kæmpe udfordring med mange millioner mennesker og et kæmpe pres hele tiden,« siger Freddy Svane, som er dansk ambassadør i Indien, til TV 2.

»Men man er virkelig ved at komme op i gear. Men det er spørgsmålet, om man har den kapacitet, der skal til, hvis det virkelig bryder løs,« siger han.

Pårørende til en person, som er død af corona, gør klar til at bære kisten hen til graven i et specielt corona-afsnit på kirkegården.

Allerede nu er sengepladser et problem, som koster liv i Indien, og derfor arbejder regeringen på højtryk for at skabe nye sengepladser i togvogne og hoteller.

Det skaber dog en ny bekymring for, om der overhovedet er professionelt mandskab nok til at håndtere det store akutberedskab, hvis smittetrykket fortsat stiger.

På trods af de alarmerende tal har den indiske regering valgt at åbne mere op for landets nedlukning, som blev indført 25. marts.

Årsagen er økonomisk, skriver CNN. Ingen lande kan klare at lukke samfundet ned, så tiden og livet står stille. Problemet er, at smittetilfældene er steget og steget efter genåbningen i slutningen af maj.

Under den strenge nedlukning var byen Jammu tom for liv. 22 marts 2020.

Indien er sammen med Brasilien og USA årsagen til, at Verdenssundhedsorganisationen melder om rekordhøj stigning i daglige smittetilfælde på verdensplan.

Selvom Indien ikke er det land i verden, hvor dødstallene er højest, så frygter eksperter som Dr. Ashish Jha fra Harvard University, at det billede på få uger kan ændre sig meget.

Indien har endnu ikke set den fulde konsekvens af genåbningen, lyder det i Time.

Det er det fjerde hårdest ramte land i verden med tæt på en halv million registrerede smittede og 15.000 døde. Tallene er i sig selv ikke faretruende høje i forhold til landets 1,4 milliarder indbyggere.

Smittetrykket er fortsat størst i de store millionbyer som Mumbai og Dehli, hvor mennesketætheden er stor, hvorfor situationen dog hurtigt kan ændre sig, hvis smitten breder sig ud i landet.