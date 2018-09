Danmarks ambassadør i Iran ønsker ikke at fortælle om indholdet af et møde med det iranske styre.

Teheran. Den danske ambassadør i Iran, Danny Annan, har lørdag aften været til møde med det iranske styre.

Det bekræfter ambassadøren over for TV2.

Den danske ambassadør har sammen med den hollandske og britiske ambassadør været indkaldt til møde i det iranske udenrigsministerium efter et angreb på en militærparade i Iran lørdag.

Ved paraden mistede mindst 25 mennesker livet.

Den danske ambassadør ønsker over for TV2 ikke at kommentere, hvad indholdet af mødet var.

Det iranske nyhedsbureau Irna rapporterede ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag aften, at Danmark, Holland og Storbritannien bliver anklaget for at huse iranske oppositionsgrupper.

Det blev dog ikke nævnt, hvilke grupper den iranske regering henviser til.

- Det er ikke acceptabelt, at disse grupper ikke bliver betragtet som terrororganisationer af EU, så længe de ikke begår terrorangreb i Europa, sagde Bahram Qasemi, der er talsmand ved Irans udenrigsministerium.

Det stod ikke klart, hvad den præcise forbindelse til angrebet på militærparaden skulle være.

Det var bevæbnede mænd, der ifølge iransk stats-tv angreb militærparaden i byen Ahvaz i det sydvestlige Iran.

Da paraden var en militærparade, er ofrene hovedsageligt medlemmer af Irans Revolutionsgarde.

Garden refererer direkte til landets øverste åndelige leder og ikke til nogen i hærledelsen.

/ritzau/