Der var et enormt sikkerhedsopbud ved den afdøde oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs begravelse i Moskva fredag.

Det fortæller den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, til TV 2.

Kontrasten mellem de fremmødte og sikkerhedsopbuddet bestående af politi og ansigtstildækkede paramilitære styrker var "virkelig, virkelig stort", siger han til TV 2.

Det stod "fuldstændig klart" for ambassadøren, at sikkerhedsstyrkerne ville "slå hårdt ned" på uro blandt de fremmødte.

Da Jakob Henningsen lagde blomster ved Navalnyjs grav, hilste han også på den afdøde oppositionspolitikers familie.

Begravelsen var både "bevægende og trist", og "folk havde stor respekt for hinanden", siger han til TV 2.

- Der blev råbt tak til Navalnyj, og de russere, jeg stod ved siden af i køen, var enormt glade for, at vi var der fra Vesten og takkede for vores tilstedeværelse, siger Jakob Henningsen.

Han fortæller dog, at han ikke kunne komme ind i kirken, da begravelsen var lukket for offentligheden.

Efter begravelsen kunne menneskerettighedsgruppen OVD-Info oplyse, at russisk politi havde anholdt mindst 78 personer i 14 byer i Rusland.

Tidligere på ugen advarede Ruslands regering mod at gennemføre "uautoriserede" protester i forbindelse med fredagens begravelse.

Alligevel udtrykte mange deres utilfredshed med præsident Vladimir Putin.

- Putin er en morder, lød et af slagordene fra de sørgende Navalnyj-støtter.

- Rusland vil blive frit, råbte flere.

Ifølge Jakob Henningsen vil det ikke være uden konsekvenser, at man har udtrykt en negativ holdning til den russiske præsident, Vladimir Putin, ved Navalnyjs begravelse.

Der var nemlig ansigtsgenkendende teknologi ved begravelsen, fortæller han TV 2 News.

Navaljnyjs begravelse "fylder ingenting i Rusland", tilføjer han. Myndighederne forsøger ifølge ambassadøren "at tie det ihjel".

Fredagens begravelse er den største forsamling af oppositionstilhængere, der er set i Rusland siden januar 2021, hvor Navalnyj vendte hjem til Rusland og blev anholdt ved hjemkomsten.

Aleksej Navalnyj bliver begravet, præcis to uger efter at fængselsmyndighederne oplyste, at han pludselig var afgået ved døden.

Navalnyj var indsat i en straffekoloni i Sibirien. Her afsonede han flere domme for blandt andet påstået ekstremisme.

Oppositionspolitikere var samlet idømt mere end 30 års fængsel.

/ritzau/