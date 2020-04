Svar fra Carnival Corporation, der ejer Costa Luminosa

Siden udbruddet af covid-19 begyndte, har Costa Cruises overholdt alle gældende bestemmelser for forebyggelse og inddæmning af smitte og har til tider vedtaget strenge procedurer og sundhedsprotokoller for at mindske risikoen og sikre arbejdsmiljøet på både skibe og kontorer rundt omkring i verden, skriver virksomheden i et mailsvar.

Her fremgår det også, at man allerede i slutningen af januar indførte procedurer, så folk, der kom fra lande med mange smittede, ikke kunne komme ombord på selskabets skibe, at alle gæster fik målt deres temperatur, inden de steg ombord, og at gæster, der havde været i kontakt med bekræftede smittede, heller ikke kunne stige ombord.

'En kvinde gik fra borde i San Juan den 8. marts med milde symptomer. Hendes tilstand blev hurtigt forværret over natten, og det medicinske team ombord på skibet fulgte alle gældende retningslinjer, da de hjalp kvinden og de lokale myndigheder. Costa bad to gange om, at kvinden skulle testes for covid-19, men det lokale hospital mente, det var usandsynligt, at kvinden skulle have virussen. Alligevel isolerede skibet kvindens tætte kontakter med det samme og tog forholdsregler på resten af skibet.'

Af mailsvaret fremgår det, at underholdning og sociale aktiviteter, hvor gæsterne ikke kunne sidde mindst to meter fra hinanden, blev aflyst, efter kvinden blev evakueret fra skibet den 9. marts.

Da skibet mellem 14. og 15. marts blev gjort opmærksom på, at kvinden var testet positiv, blev gæsterne bedt om at gå i karantæne i deres kahytter. De fik målt temperatur to gange om dagen, og alle deres måltider blev bragt til dem.

Skibet valgte at fortsætte til Europa, efter kvinden og hendes mand blev evakueret, fordi der på daværende tidspunkt ikke var mistanke om nogen syge ombord, står der i mailsvaret.

Presseenheden svarer ikke på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt de har et medansvar for, at nogle af deres gæster blev alvorligt syge og siden døde.

De skriver i stedet, at: 'Covid-19 er en verdensomspændende epidemi, der desværre rammer globalt med høj hastighed og med et signifikant antal alvorlige forløb og døde. Da pandemien ramte, valgte vi frivilligt at indstille vores ture og lod nogle skibe fortsætte til deres endelige destinationer, for at gæster og personale kunne komme sikkert i land'.