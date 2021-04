En dansetrup, der var inviteret til at give en dans ved indvielsen af et nyt krigsskib, har skabt stor opstandelse i Australien med deres twerkede dans.

Dels bliver deres optræden kritiseret for at være for fræk, dels bliver det nationale tv kritiseret for at vise begivenheden i en forkert sammenhæng.

Det hele begyndte som en kritik af danseshowet, men det blev hurtigt til beskyldninger om for dårlig dækning på tv. Australian Broadcasting Corp (ABC) viste nemlig dansen, selv om ikke alle de dignitarer, som blev vist i samme klip, i virkeligheden ikke var nået frem endnu.

Dansetruppen Doll 101 Squadron var blevet inviteret til at danse ved begivenheden, som markerede komissioneringen af supportskibet 'HMAS Supply'. Det skriver Sky News.

Nogle af de honoratiores, som var til stede under dele af komissioneringen af krigsskibet. Foto: Australian Broadcasting Corporation Vis mere Nogle af de honoratiores, som var til stede under dele af komissioneringen af krigsskibet. Foto: Australian Broadcasting Corporation

Det australske forsvarsministerium fandt pludselig sig selv i fedtefadet. Det skete, da dansetruppens forestilling – som inkluderede twerking, der bruges af strippere ved dansen om en polestang – blev fundet upassende til lejligheden.

Gruppen, som dansede i sorte sko, røde trøjer og baretter, kalder nu tv's dækning for 'vildledende dækning'.

Det har også fået dem til at føle sig truet og udnyttet, når man tager den store medieinteresse i betragtning.

I en udtalelse til Sydney Morning Herald siger de: »Medlemmer af 101 Doll Squadron har været under personligt angreb på alle medieplatforme siden den forgangne weekend, og vi føler os ikke sikre. Medier, som ellers skal forsvare kvinder, har været de værste.

Vi er meget skuffede over ABCs vildledende dækning af videoen, som klipper mellem danserne og gæster, som ikke var til stede under dansen. Tv-videoen viste ovenikøbet billeder af danserne fra vinkler, som ikke kunne ses af publikum.«

Nu har dansetruppen nedlagt deres Facebook-side, og deres Instagram-konto er blevet gjort privat.

En del af protesten mod tv-selskabet ABC er, at det viste billeder af generalguvernøren David Hurley, som er dronning Elizabeths repræsentant i Australien.

Han var slet ikke ankommet, da danserne var i gang.

ABC undskylder i en udtalelse og siger, at de har opdateret videoen med oplysningen om, at hverken generalguvernøren eller chefen for flåden var til stede under dansen.