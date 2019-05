Madonnas optræden i Eurovision Song Contest lørdag aften blev afsluttet af, at to dansere gik med et palæstinensisk og israelsk flag på scenen.

En af danserne er norske Mona Berntsen, og det palæstinensiske flag vakte hende store problemer efterfølgende, skriver hun på sin Instagram:

'Timerne efter showet var intense, men jeg havde aldrig forestillet mig at skulle blive overvåget på den måde. Ved check-in i lufthavnen blev mit pas passeret rundt, og jeg blev tilbageholdt for at blive afhørt af sikkerhedschefen i 1,5 time.'

Her skriver hun, at hun skulle svare på spørgsmål om sin rejse ned til mindste detalje, de forskellige lande, hun tidligere har besøgt, sin religiøse overbevisning og hvordan Berntsens familiære forhold hænger sammen.

Her går Mona Berntsen med et palestinensisk flag på ryggen til sidst i Madonnas optræden under Eurovision lørdag d. 18. maj. Foto: ORIT PNINI Vis mere Her går Mona Berntsen med et palestinensisk flag på ryggen til sidst i Madonnas optræden under Eurovision lørdag d. 18. maj. Foto: ORIT PNINI

'Alt sammen fordi jeg bar et flag som en del af vores optræden, der skulle lave et statement om den nuværende konflikt, for at promovere fred, fællesskab og frihed. Jeg kan ikke engang forestille mig den overvågning og undertrykkelse, det palæstinensiske folk møder på en daglig basis,' skriver hun.

The Guardian skriver, at den israelske kulturminister Miri Regev går ud mod Madonnas optræden på grund af flag-stuntet. Hun siger, det var en fejltagelse.

'Politik og kulturel begivenhed bør ikke blandes,' forklarer hun. Hun tilhører den ydre højreside i israelsk politik og er kendt for sine kontroversielle standpunkter.

Arrangøren bag Eurovision, European Broadcasting Union (EBU) sagde til VG lørdag, at visningen af flaget ikke var afklaret med dem på forhånd.

Madonna poptrædte som en gæst under Eurovision finalen lørdag d. 18. maj. Foto: HANDOUT Vis mere Madonna poptrædte som en gæst under Eurovision finalen lørdag d. 18. maj. Foto: HANDOUT

'To af Madonnas dansere viste det israelske og palæstinensiske flag i et kort øjeblik. Dette element i optræden var ikke afklaret med EBU på forhånd og var ikke en del af øvelserne på forhånd. Eurovision er et ikke-politisk arrangement, og det er Madonna blevet gjort opmærksom på.'

Det giver den verdenskendte sanger dog formentlig ikke noget for. Tidligere på ugen sagen hun nemlig:

'Jeg vil aldrig stoppe med at spille musik for at tilpasse mig nogen politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke stoppe med at snakke om brud på menneskerettigheder, uanset hvor i verden, de sker,' sagde Madonna.

Danseren takker Madonna for at have ladet hende være en del af det budskab i sit instagramopslag. Flaget blev set af flere millioner seere.