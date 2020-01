»For overhovedet at få lov til at forlade byen, skulle vi have taget vores temperatur og være iført ansigtsmasker.«

For 14 dage siden rejste 42-årige Danny Harboe til den kinesiske ø Hainan sammen med sin kone for at besøge hendes familie. Alt åndede fred og ro, da de ankom, men en uge efter holdt den frygtede coronavirus byen i et jerngreb.

»Det begyndte med, at de lukkede indkøbscenteret, og kort efter fulgte alle forretninger efter,« siger Danny Harboe, der fortæller, at øen Hainan er på størrelse med Danmark.

Til sidst var det kun supermarkeder og restauranter, der var åbne, og byen blev afspærret fra omverdenen.

42-årige Danny Harboe på sit hotel i Bangkok

»Ved afspærringerne er der vagter, som kontrollerer, hvem der kommer ind og ud af byen,« siger Danny Harboe.

Det oplevede han selv på nært hold, da han og hans hustru fredag morgen skulle i lufthavnen.

Alle i bilen fik taget temperatur med et pandetermometer og skulle bære ansigtsmasker. Danny Harboes svoger fik at vide, at han ikke kunne vende tilbage til byen igen, hvis først han forlod den.

»Han kender heldigvis borgmesteren, og derfor fik han lov at komme ind igen, men det var helt overdrevet,« siger Danny Harboe, der besluttede at forlade Hainan før tid og rejse videre til Hong Kong.

Et skilt, der fortæller, at det indkøbscenter i byen, hvor Danny Harboe og hans kone boede, er lukket.

Ikke fordi han er bange for virussen, men fordi den by, han og hans kone boede i, lukkede fuldstændig ned.

»Vi gad ikke være strandet der, og vi vurderede også, der er større chance for at komme hjem fra Hong Kong.«

I Hong Kong er tingene næsten, som de plejer, fortæller Danny Harboe.

»Der er lidt flere mennesker, der bærer ansigtsmasker end normalt, men butikkerne har åbent, og der er mennesker på gaden,« fortæller han.

Normalt er der masser af mennesker og biler på gaden, men efter virussen for alvor brød ud, ligger gaderne øde hen, fortæller Danny Harboe.

Han og hans kone har fået billetter på et fly hjem til Danmark 6. februar.

Indtil da fortsætter ferien i Hong Kong.

Danny Harboe fortæller, at han synes, Hainan, der har knap 9,5 mio. indbyggere, overreagerer i forhold til virussen.

»Der er 200 døde iblandt 1,4 milliarder kinesere, og der er tale om mennesker, som i forvejen har været ældre og svækkede. Det er ikke i nærheden af at være lige så mange, som dør under en ganske almindelig influenzaepidemi, så jeg er ikke nervøs,« siger Danny Harboe.