Thomas Vinterberg til B.T.: »Det er en fantastisk film. Men ikke nok med det – den er fuldstændig formidabelt klippet. Mikkel E.G. fortjener en Oscar.«

Vinterberg er ikke i tvivl om, at filmen 'Sound of Metal' er noget helt særligt, og han er ikke mindst vild med den danske Oscar-nominerede filmklipper, Mikkel E.G. Nielsen.

»Det er så musikalsk, smukt og sikkert klippet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Oscaren bør være Mikkels,« siger Thomas Vinterberg til B.T. i Los Angeles.

48-årige Mikkel E.G. er måske ikke så kendt i offentligheden som den danske stjerneinstruktør. Men han er godt på vej til at indtage en position som en af verdens mest feterede filmklippere. Filmen 'Sound of Metal' er årets Oscar-overraskelse og nomineret til hele seks Oscars.

»Det var der jo ingen, der kunne have forudset, da vi begyndte at lave en lille film om høretab. Men for mig var det oplagt, at der var et stort potentiale i historien om rocktrommeslageren, der mister sin hørelse og dermed sin identitet og må finde sig selv igen i en helt anden virkelighed,« siger Mikkel E.G. Nielsen til B.T.

Filmen er blevet kaldt banebrydende, ikke mindst på grund af den måde, den tager publikum med ind i en verden med ingen eller meget mærkelig lyd. Man oplever samme høretab som hovedpersonen, og det er i starten nærmest klaustrofobisk.

»Der er blevet brugt meget lang tid på at arbejde med at give en så nøjagtig gengivelse af høretab som muligt. I filmen klipper vi, så man noget af tiden oplever det inde fra hovedpersonens hoved og noget af tiden udefra. Det har virkelig gjort indtryk på mange.«

Mikkel E.G. har allerede vundet fornemme priser for 'Sound of Metal', blandt andet den britiske Bafta. Han er blevet hyldet for at forny og udvide klipperens vigtige rolle i skabelsen af en film.

Selv sammenligner Mikkel E.G. filmklipperens rolle med trommeslagerens i et band.

»Man skal ligesom holde en kurs og forsøge at sikre, at de andre elementer, der gør filmen, virker. Man skal både få skuespillerne til glimre, men også sørge for, at de ikke stikker af. Lidt ligesom en trommeslager i et band, der måske ikke får så meget opmærksomhed som guitaristen, der spiller soloer forrest på scenen. Men uden trommeslageren duer bandet ikke,« siger Mikkel E.G.

Han er søn af Gnags-forsangeren, Peter A.G. Nielsen, og stiftede bekendtskab med underholdningsbranchen i en tidlig alder, hvor han var fluen på væggen i Genlyd-studiet, hvor mange af Danmarks store 80er-plader er indspillet.

»Jeg lærte fra en tidlig alder, at hvis jeg skulle have lov at være med, så skulle jeg være musestille. Så jeg sad bare og fulgte med. Det var ikke let, for jeg har krudt i røven. Selv nu, hvor jeg taler med dig, må jeg holde på mine hænder. Men jeg tror, det har betydet noget for mig at få indblik i alt nørklearbejdet med at lave noget rigtig godt.«

Der ligger en poetisk retfærdighed i, at det er en film om en trommeslager, der for alvor cementerer Mikkel E. G.s position internationalt. Han er nemlig selv trommeslager.

»Da jeg var ung i Aarhus, spillede jeg i flere bands, og jeg elskede den fornemmelse af samhørighed, der ligger i at skabe musik. Men jeg skulle ikke være musiker. Det blev et højskoleophold, der afgjorde sagen. Jeg kom på Ebeltoft Filmhøjskole. Der mødte jeg et slæng unge mennesker, som jeg stadig arbejder med i dag. En af dem er instruktøren Nikolaj Arcel.«

De kom bagefter på Filmskolen, og mange år senere lavede de filmen 'En kongelig affære' sammen, som også blev Oscar-nomineret som bedste udenlandske film. Men en ellers ydmyg Mikkel E.G. anerkender, at det er noget andet, at det nu er hans arbejde, der er kommet i centrum.

»Det er det selvfølgelig, og jeg er selvfølgelig meget stolt af at være nomineret. Men helt ærligt, så føler jeg allerede, at jeg har vundet. Det er utroligt, at vores film er nået hertil. Hvis jeg vinder, så er det en kollektiv Oscar til alle danske filmklippere. For jeg står på skuldrene af mange og er bare heldig, at det lige var mig, der blev valgt ud.«

Han er forholdsvis rolig over udsigten til at skulle på scenen foran millioner af tv-seere og en sal fuld af Hollywood-stjerner.

»Jeg ser det nok lidt anderledes. Jeg har allerede arbejdet med mange store stjerner, så jeg bliver måske ikke så starstruck længere. Hvis jeg møder Brad Pitt, så vil jeg nok nærmere stå at tænke på, hvordan man kunne klippe ham for at få det bedste frem i ham,« siger Mikkel E.G. til B.T. i Los Angeles.

Han er meget underspillet i forhold til de attraktive tilbud, der utvivlsomt kommer hans vej i disse uger,

»Danske filmklippere har altid måttet lave lidt af hvert for at få det til at hænge sammen. Det har jeg tænkt mig at forsætte med. Den store forskel nu er, at jeg nok ikke længere er med i budrunder. Jeg kan selv vælge, hvad jeg gerne vil arbejde med. Men jeg har ikke tænkt mig bare at gå efter de store produktioner.«

Mikkel E.G. fortæller, at han under arbejdet med 'Sound of Metal' helt glemte, at hovedrollen, som spilles af Riz Ahmed, der også er nomineret i kategorien bedste mandlige skuespiller, ikke var den person, han spiller.

»Det er så overbevisende. Han gør det på en helt anden måde end andre skuespillere, jeg har arbejdet med, og jeg måtte tit minde mig selv om, at det ikke var en virkelig person, jeg sad og klippede. Han var nærmest blevet til den rolle.«

Om 'Sound of Metal' siger Mikkel E.G.:

»Det, at den handler om en hårdtslående trommeslager, kan måske godt skræmme nogle væk. Men i virkeligheden handler filmen om at miste kontrollen over sit liv og at skulle være klar til at give slip for at få fred. Hvis man er åben for det, så tror jeg virkelig, at man kan få noget ud af den. Der er også en del, der har fortalt, at de er begyndt at skrue ned for lyden på deres høretelefoner efter at set filmen«.