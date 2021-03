Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tager 11. marts stilling til coronavaccinen fra Johnson & Johnson.

Coronavaccinen fra amerikanske Johnson & Johnson kan potentielt være tæt på at blive godkendt til brug i EU - og dermed også Danmark.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tager torsdag den 11. marts således stilling til vaccinen på et ekstraordinært møde.

Det oplyser EMA tirsdag i en pressemeddelelse.

Agenturet oplyser, at det allerede samme dag potentielt kan anbefale vaccinen til brug i EU. Det sker, "såfremt data om vaccinens kvalitet, sikkerhed og effektivitet viser sig at være solid og fuldkommen".

Det er formelt set EU-Kommissionen, som skal godkende vaccinen. Det er tidligere sket samme dag, som EMA kom med sin anbefaling.

Danmark har bestilt vaccinedoser til 8,2 millioner personer fra Johnson & Johnson. Det er dermed den vaccine, som Danmark har bestilt flest af.

Modsat de tre første vacciner, der er godkendt i EU, som kræver to stik, kan man med Johnson & Johnsons vaccine nøjes med ét stik.

Vaccinen har vist en effekt på omkring 66 procent i at forhindre et moderat eller alvorligt forløb med coronavirus.

Det er en lavere effektivitet end to af de allerede EU-godkendte vacciner - dem fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Effektiviteten minder til gengæld om den hos AstraZeneca, der er den tredje godkendte i EU.

Man kan dog ikke sammenligne de forskellige vacciners effekt direkte. Det skyldes blandt andet, at der kan være forskel på, hvordan de forskellige studier er sammensat.

Vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca har det til fælles, at de er nemmere at opbevare end de to førstnævnte.

