I videoen foroven kan du se billeder fra Salisbury, hvor en russisk eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk. Sagen har udviklet sig til en internatinoal krise med stribevis af udvisninger af diplomater.

Den danske ambassade i Moskva har endnu ikke modtaget en officiel melding fra russisk side om, at to danske diplomater skal forlade landet.

Det oplyser Danmarks ambassadør Thomas Winkler til TV2.

Meldingen torsdag aften fra den danske ambassadør kommer efter, at Rusland tidligere på aftenen, dansk tid, meldte ud, at man vil gengælde udvisninger af diplomater en til en.

Rusland vil således udvise samme antal diplomater fra USA og Europa, som disse har udvist russiske diplomater, oplyser landets udenrigsminister Sergej Lavrov.

Efter et formodet angreb på en russisk eksspion i det sydlige England 4. marts har Europa og USA udvist over 150 russiske diplomater.