Danmark tilslutter sig andre lande og tilbyder hjælp til Libanon, der tirsdag blev ramt af eksplosion.

Danmark står klar til at yde hjælp til Libanon oven på en voldsom eksplosion i hovedstaden Beirut.

Det skriver udviklingsminister Rasmus Prehn (S) på Twitter sent tirsdag aften, efter at eksplosionen tirsdag eftermiddag ramte Beirut.

- Danmark følger situationen nøje og er klar til at yde humanitær assistance, skriver ministeren, der påpeger, at halvanden million flygtninge opholder sig i Libanon.

- Vi må udvise solidaritet i de her svære tider, lyder det videre.

Den kraftige eksplosion har kostet mindst 73 liv og såret omkring 3700 andre.

Flere lande har allerede tilbudt nødhjælp til Libanon, heriblandt Tyskland og Frankrig.

- Frankrig står sammen med og vil altid stå sammen med Libanon og libaneserne. Frankrig er parat til at yde bistand i henhold til de behov, som libanesiske myndigheder har undertrykt, skriver den franske udenrigsminister Jean-Yves Le Drian på Twitter.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger, at USA også tilbyder sin hjælp. Han betegner hændelsen som "forfærdelig".

- Vi har et rigtig godt forhold til befolkningen i Libanon, og vi vil være der for at hjælpe, siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus kort efter midnat natten til onsdag.

Den australske premierminister, Scott Morrison, siger, at en australier er blandt de omkomne. Australien står også klar til at hjælpe både Libanon og berørte australiere i landet.

Flere ambassader i Beirut er desuden blevet beskadiget af tirsdagens eksplosion. Det gælder også den danske ambassade, siger den danske ambassadør i Libanon, Merete Juhl, til TV 2. Ingen danskere har henvendt sig tirsdag aften med henblik på at få hjælp.

Både Tyskland og Rusland melder, at ansatte ved deres ambassader i Beirut er blandt de sårede. Det samme gælder for Belgien, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

/ritzau/