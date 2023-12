Danmark støtter fortsat Vestager som formand for Den Europæiske Investeringsbank, men efterlyser afklaring.

Der er stadig dansk støtte bag Margrethe Vestager som formand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Det siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) i en skriftlig kommentar.

Udmeldingen kommer, efter en vigtig deadline i kapløbet om posten udløb mandag. Her har Belgiens finansminister, der leder forhandlingerne, bedt EU-landene om at tilkendegive, hvem de støtter til posten.

- Regeringen støtter fortsat Margrethe Vestager til stillingen som EIB-formand. Som regeringen også har sagt før, så ønsker vi en snarlig afklaring. Det har Margrethe Vestager også selv efterlyst, siger Morten Bødskov.

Forløbet har nu strakt sig næsten tre måneder. I den periode har Margrethe Vestager haft orlov fra sin post som ledende næstformand i EU-Kommissionen.

- For det er uholdbart, at Danmark står uden kommissær på snart tredje måned. Vi har klart meddelt, at vi bakker Margrethe Vestager op. Hvordan processen tilrettelægges, er belgiernes ansvar, men det står i hvert fald klart, at vi fra dansk side har brug for afklaring, siger Morten Bødskov.

Det er Belgiens finansminister, Vincent Van Peteghem, der er blevet udpeget til at lede forhandlingerne mellem EU-landene om, hvem der skal have posten.

Vestagers stærkeste rival er Spaniens finansminister, Nadia Calviño. Hun har blandt andet fået opbakning fra Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz. Flere andre EU-lande vurderes også til at hælde til Calviño som ny chef for investeringsbanken.

Meldingen fra Morten Bødskov understreger, at Danmark endnu ikke har opgivet håbet på Vestagers vegne.

Situationen ser dog vanskelig ud. I sidste uge kunne mediet Politico oplyse, at den belgiske finansminister havde sat en frist mandag klokken 14.00.

Hvis ikke et mindretal på mindst ti lande protesterede, ville han trække en streg i sandet og indstille Nadia Calviño til posten.

Herefter vil EU-landene formelt skulle sige ja til Calviño, men det ville formentlig være en formsag, hvis hun var den eneste kandidat.

Vincent Van Peteghem har endnu ikke meldt ud, hvordan EU-landene stiller sig til Vestager og Calviño. Men et beslutning om posten er tæt på.

Det belgiske finansministerium oplyser mandag aften i en skriftlig kommentar til Ritzau, at den belgiske finansminister vil "afslutte den uformelle politiske procedure for udnævnelsen af en formand for Den Europæiske Investeringsbank på fredag".

Her skal EU-landenes økonomi- og finansministre mødes i Bruxelles. Det er i denne ministerkreds, at beslutningen skal træffes. Det politiske møde er dog ikke den formelle afslutning på processen:

- Bagefter bør bestyrelsen gå videre med den formelle udnævnelse af den næste formand for EIB, hedder det i mailen fra det belgiske finansministerium.

/ritzau/