De danske myndigheder rækker nu en hjælpende hånd over Øresund til de yderst coronapressede svenskere.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet over for B.T.

»Danmark står klar til at hjælpe vores svenske naboer i denne alvorlige situation. Vi har fra dansk side kontaktet svenskerne for at tilbyde vores assistance,« lyder det fra Sundheds- og Ældreministeriet i en mail til B.T.

Ministeriets udmelding kommer efter, at både de finske og norske myndigheder i weekenden meldte ud, at de står klar til at hjælpe, hvis svenskerne har brug for det.

»Såfremt de svenske myndigheder henvender sig til os for at få hjælp, vil vi have en positiv holdning til det,« sagde Maria Jarhrmann Bjerke, der er statssekretær i det norske sundhedsministerium, til NRK.

Krav sendt i 22 mio. sms'er

Smittetallene er i løbet af de seneste uger løbet løbsk i Sverige.

Onsda i sidste uge toppede smitten med flere end 8.400 coronatilfælde på et døgn, og i skrivende stund er 254 personer indlagt på intensiv. I Danmark er det 48.

Den negative udvikling fik mandag de svenske myndigheder til at sende en sms ud til 22 mio. mobilabonnementer, hvori der var listet en række skærpelser, som svenskerne nu skal – og med streg under skal – rette sig efter.

Sådan ser smittetallene ud i Norden Her er de akkumulerede smitte- og dødstal i Sverige, Norge, Finland og Danmark frem til mandag morgen. Tallet i parentes er dødstallet per 100.000 indbyggere. Sverige:

Smittede: 320.098

Døde: 7.514 (74)

Danmark:

Smittede: 109.758

Døde: 941 (16)

Finland:

Smittede: 30.810

Døde: 453 (8)

Norge:

Smittede: 41.003

Døde: 387 (7) Kilde: Johns Hopkins University / ritzau

Har endnu ikke bedt om hjælp

Herhjemme oplyser Sundheds- og Ældreministeriet, at der allerede er et godt og tæt samarbejde mellem de nordiske lande i den Nordiske Sundhedsberedskabsgruppe, også kaldet Svalbardgruppen.

Sundhedsstyrelsen deltager i Svalbardgruppen og koordinerer eventuelle anmodninger om behandling af patienter.

»Vi har ikke fået en anmodning derigennem, men hvis vi får en sådan, vil sundhedsmyndighederne straks vurdere, hvordan vi kan hjælpe. For vi ønsker selvfølgelig at hjælpe, hvis vi kan gøre det uden at gå på kompromis med kapaciteten i det danske sundhedsvæsen,« står der i mailen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Indtil videre ryster de svenske myndigheder ikke på hånden, og i søndags sagde Johanna Sandwall, der er kriseberedskabschef i den svenske Socialstyrelse, til nyhedsbureauet TT, at de selv kan klare udfordringerne:

»Situationen er i store dele af pleje- og sundhedssektoren meget anstrengt i flere dele af landet, men p.t. har vi en national tilgængelig kapacitet til at møde vores sundhedsbehov.«