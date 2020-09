Seks EU-lande får lagre, hvorfra medicinsk udstyr kan fordeles, når medlemslandene har brug for det.

Danmark skal sammen med en række andre EU-lande huse medicinsk udstyr, der kan bruges i krisesituationer, hvor medlemslandene står og mangler det, som det skete i foråret under den aktuelle pandemi.

Fem andre EU-lande skal også have sådanne lagre, som en del af initiativet ved navn "rescEU".

I tillæg til Tyskland og Rumænien, som allerede var annonceret, skal også Sverige, Grækenland og Ungarn have lagre, fortæller EU-kommissær for krisehåndtering Janez Lenarcic.

- Med 100 procent finansiel støtte fra EU-Kommissionen er seks lande nu i gang med at opbygge fælles lagre for livreddende udstyr og andet essentielt medicinsk udstyr, siger Lenarcic på et pressemøde i Bruxelles.

Det er coronakrisen, der er årsag til initiativet. Da pandemien tog fart i foråret, slap medlemslandenes lagre med beskyttelsesmasker og respiratorer op.

Derfor tog EU-Kommissionen initiativ til, at man skulle opbygge sådanne lagre til fremtiden.

- Vinteren kommer, og med voksende smittetal i Europa er det afgørende, at vi fylder lagrene med kritisk medicinsk udstyr. RescEU (EU-programmet, red.) styrkes med yderligere fire lande. Vi er meget stærkere i kampen mod pandemien, når vi arbejder sammen, siger Lenarcic.

Rumænien var det første land, som meldte sig på banen. Danmark tilbød i maj at gøre det samme, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Jeg tror, at det er klart for enhver, at Europa skal være bedre forberedt på pandemier. Vi skal styrke vores beredskab nationalt, og vi skal gøre det samme på europæisk plan, sagde Kofod dengang til Ritzau.

At udstyr placeres i Danmark, betyder ikke, at danske myndigheder råder over det. Det skal fordeles til de lande i EU, der har brug for det.

/ritzau/