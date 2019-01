Der er behov for klarere regler for hvidvask på europæisk plan, mener finansminister Kristian Jensen.

Det er positivt, at det rumænske EU-formandskab arbejder på at fremskynde nye og klarere regler mod hvidvask. Det mener finansminister Kristian Jensen (V).

Han håber på, at der kan samle sig et flertal bag initiativet.

- De skandaler, der har været rundtom i Europa, understreger behovet for at få strammere regler, siger Kristian Jensen på vej ind til et møde i Bruxelles med sine europæiske kolleger, hvor punktet er på dagsordenen.

- Vi vil selvfølgelig presse på for det, fordi jeg synes, at det er en god idé, at reglerne omkring hvidvask er så stramme og klare som muligt. Og vi har behov for, at reglerne træder i kraft så hurtigt som muligt.

I december nikkede finansministrene ja til en handlingsplan, der skal bekæmpe hvidvask.

Reglerne mod hvidvask bliver ikke altid gennemført ordentligt på tværs af EU, lød begrundelsen for planen. Handlingsplanen kom i kølvandet på en række store hvidvasksager i europæiske banker - heriblandt Danske Bank.

Kristian Jensen mener, at vi i Danmark er "gået rigtigt langt" i kampen mod hvidvask. Det ændrer dog ikke på, at der også er brug for et europæisk samarbejde.

- Vi har en bred politisk aftale om at bekæmpe hvidvask i Danmark. Men vi har behov for også at få klarere regler på europæisk plan.

- De to ting i kombination giver den største tryghed for, at de skandaler, vi har set, ikke kommer til at gentage sig, siger finansministeren.

/ritzau/