Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU er ikke tilstrækkelig effektiv, mener ni EU-lande.

Danmark og otte andre EU-lande lægger op til at styrke EU's rolle på den globale scene.

- Kort sagt har EU endnu ikke indfriet sit potentiale som global aktør, hedder det i et såkaldt non-paper, som Ritzau har læst, fra de ni lande.

Kræfterne kan bruges bedre og mere effektivt, skriver Danmark, Tyskland og de syv andre EU-lande, som vil styrke EU's indflydelse blandt andet i FN-regi.

Det er ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i Danmarks interesse, at EU går forrest og er en stærk stemme for frihandel og frihedsrettigheder i verden.

- EU har musklerne, men udnytter ikke sit potentiale til fulde. Det skal vi gøre noget ved.

- Derfor har Danmark og Tyskland sat sig i spidsen for en mindre gruppe lande, der presser på, for at EU bliver en stærkere udenrigspolitisk spiller, siger Samuelsen om oplægget.

Drøftelsen om EU's udenrigspolitik er planlagt til et møde mellem EU-landenes udenrigsministre 17. juni i Luxembourg om "effektiviteten af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik".

Papiret, der over én A4-side påpeger en række udfordringer, er forfattet af Danmark, Tyskland, Frankrig Finland, Sverige, Holland, Rumænien og Spanien og Tjekkiet.

Mest iøjnefaldende er det, at Italien ikke er med i oplægget. Italien har siden regeringsskiftet i 2018 ændret kurs og slået en endnu venligere tone an i forhold til Rusland, som EU ellers har sanktioner imod.

