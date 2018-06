Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kalder det en ære, at Danmark kommer til at indgå i forsvarsalliance.

Luxembourg. En underskrift fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) mandag i Luxembourg har gjort det officielt.

Danmark er sammen med otte andre europæiske lande medlem af en ny franskledet forsvarsalliance, det Europæiske Interventions Initiativ (EI2).

Sammen skal landene styrke deres strategiske og analytiske militær.

At Danmark er blevet valgt til at være en del af alliancen, er et klap på skulderen til det danske forsvar, lyder det fra Claus Hjort Frederiksen.

- Jeg betragter det som en ærefuld ting, at Frankrig betragter Danmark som et land, der er i stand til og vil yde bidrag til krisesituationer.

- Vi er med i nogle af de brændpunkter i verden. Der har de andre lande lært vores soldater at kende, og derfor er vi en eftertragtet samarbejdspartner, siger han.

Ifølge ministeren skal den nye forsvarsalliance ses som et supplement til Nato.

- Det er et supplement til Natos indsats, på den måde er der ikke noget konkurrerende i det her initiativ.

- I Danmark er Nato og USA hjørnestenen i vores sikkerhedspolitik, og det er det fortsat. Men vi skal i Europa være i stand til i højere grad selv at løse nogle af de her opgaver, siger han.

Den nye forsvarsalliance, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lancerede sidste år, har fået tilslutning fra lande som Storbritannien, Tyskland og Holland.

Italien ventes at blive det tiende medlem, men har endnu ikke underskrevet aftalen.

Alliancen er uden for EU-rammen og betragtes som omkostningsneutralt, hvorfor det danske forsvarsforbehold ikke står i vejen for dansk tilslutning.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, hilser den nye europæiske alliance velkommen.

Mandag deltog generalsekretæren sammen med blandt andre forsvarsminister Claus Hjort i et EU-rådsmøde for udenrigsanliggender i Luxembourg.

- Jeg hilser dette initiativ velkomment, fordi jeg tror på, at det kan styrke militær parathed.

- Dette initiativ kan komplementere og styrke de initiativer, som vi allerede arbejder for i Nato, siger han og henviser til topmødet i Bruxelles om lidt over to uger.

Her skal alliancens 29 lande ifølge Stoltenberg tage stilling til et nyt initiativ om militær mobilitet. 30 krigsskibe, 30 bataljoner og 30 lufteskadriller skal med det nye initiativ være klar til at rykke ud til konflikter inden for 30 dage.

/ritzau/