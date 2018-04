Ved en donorkonference for Syrien lover minister Ulla Tørnæs (V) 730 millioner kroner til det krigsramte land.

Bruxelles. Den danske regering vil donere 730 millioner kroner til en humanitær indsats i Syrien og nabolande.

Det lover udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) før afslutningen af en donorkonference over to dage i Bruxelles om Syrien og fremtiden i regionen.

Krisen i Syrien er gået ind i sit ottende år, og over 13,1 millioner syrere skønnes at have behov for humanitær bistand.

- Derfor bliver regeringen ved med at prioritere bistand til en af verdens største humanitære kriser - både i Syrien og nabolande, siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.

Pengene skal bruges til nødhjælp i Syrien og de omkringliggende lande, der siden begyndelsen af den blodige krig har taget imod flere end 5,6 millioner flygtninge.

Alene 400.000 syrere er blevet drevet på flugt i 2018, hvilket ifølge udviklingsministeren har en direkte indvirkning på Danmark.

Af denne grund skal knap halvdelen af det danske bidrag, 380 millioner kroner, gå til udviklings- og stabiliseringsindsatser i nabolandene.

- Det handler blandt andet om at holde hånden under skrøbelige værtssamfund tæt på langvarige kriser og konflikter og det på en måde, som fremmer løsninger for alle berørte nu og på længere sigt, siger Ulla Tørnæs.

Det er anden gang, at FN og EU er medværter for en konference om en humanitær indsats i regionen.

Ved konferencen i april sidste år lovede Danmark et bidrag på 250 millioner kroner, der skulle gå til fødevarehjælp og mere langsigtet hjælp som blandt andet undervisning til flygtningebørn.

Onsdag ventes de resterende donorlande med ministre fra over 85 lande i spidsen at offentliggøre det samlede støttebeløb til Syrien.

Siden krisen brød ud i 2011 har EU som den største internationale donor ydet over 10,6 milliarder euro i støtte (knap 80 milliarder kroner).

/ritzau/