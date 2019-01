EU-Kommissionen kræver, at Danmark slår hårdere ned, når virksomheder vildledende kalder deres ost for feta.

Virksomheder med base i Danmark fremstiller og eksporterer hvid ost, som de misvisende kalder feta, til tredjelande stik imod EU-regler.

Det oplyser EU-Kommissionen, som har sendt en begrundet udtalelse til Danmark.

Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, kommissionen har rejst. Hvis ikke det sker, kan kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Feta er på EU's liste over beskyttede fødevarer.

Det har osten været siden 2002. Siden da har det været ulovligt for mejerier uden for Grækenland at sælge ost under betegnelsen feta på EU's indre marked.

Den samme lov betyder, at eksempelvis champagne kun kan sælges i EU, hvis det er produceret i det franske distrikt Champagne. På samme måde skal parmaskinke være fra Parma og Danbo-ost fra Danmark.

Forordningen har til formål at sikre de beskyttede fødevarer mod misbrug.

De beskyttede produkter må heller ikke sælges til lande, som EU har samhandelsaftaler med.

Derfor bliver danskproduceret "feta" solgt som eksempelvis "salat-tern" eller "hvid ost" på det indre marked. Men ifølge EU-Kommissionen sælger flere danske virksomheder illegalt feta til tredjelande uden for EU.

For cirka et år siden åbnede EU-Kommissionen traktatbrudssagen mod Danmark. Men de danske myndigheder gør ifølge kommissionen fremdeles ikke nok for at stoppe den misvisende mærkning.

Men EU-Kommissionens kritik er ikke nødvendigvis berettiget. Det mener Jørgen Hald Christensen, som er administrerende direktør i Mejeriforeningen.

Størstedelen af de danske mejerier er organiseret i Mejeriforeningen, der sammen med Landbrug & Fødevarer varetager mejeribrugets interesser.

- Vi har været opmærksomme på de her regler i mange år, og der er ikke noget nyt i det, siger Jørgen Hald Christensen.

- Betegnelsen blev jo beskyttet for mange år siden. Det er en kendt problematik, så jeg har ikke nogen grund til at tro, at der er nogle, som overtræder de regler.

Han er sikker på, at de danske virksomheder overholder EU's regler.

- Det er selvfølgelig altid interessant, hvis EU-Kommissionen har en anden opfattelse af tingene. Men det er min klare opfattelse, at vi overholder de regler, som er stillet op, siger Jørgen Hald Christensen.

/ritzau/