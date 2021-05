Det plejer at være så godt. Hygge. Verdens lykkeligste folk. Sex i statsfinansieret radio.

Der plejer at være lidt - ja, hyggeligere - årsager til omtale af Danmark i hele verden.

Men i går kunne DR afsløre, hvordan Danmark gennem et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og amerikanske NSA havde ladet USA bruge danske internetkabler til at spionere mod statsledere, toppolitikere og højtplacerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

»Det er en sag, der tegner sig som danmarkshistoriens største efterretningsskandale,« sagde en kilde til DR.

Og den nyhed har vakt røre i store dele af verden.

Pludselig sad den tidligere NSA-whistleblower Edward Snowden og tweetede på gebrokkent dansk.

hvis der kun havde været en eller anden grund til at undersøge for mange år siden. åh hvorfor advarede ingen os https://t.co/j3PEuXCWu1 — Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021

Og heller ikke - blandt andre - britiske, tyske, franske, spanske, amerikanske, svenske, norske, australske og russiske medier har kunnet lade historien om, at Danmark lod USA spionere mod Danmarks allierede, ligge.

Nyheden går kort sagt verden rundt. Men også de implicerede i historien har ikke kunnet holde ordene tilbage om Danmarks rolle.

For kort tid siden var der hårde ord på vejen fra den franske præsident, Emmanuel Macron. Han forventer en forklaring fra Danmark og USA.

»Det er uacceptabelt mellem allierede. Og endnu mindre acceptabelt mellem allierede og europæiske partnere,« sagde han og fortsatte:

»Jeg går meget op i den tillid, der er mellem Europa og USA. Derfor afventer vi også en afklaring. Vi har bedt vores danske og amerikanske partnere om at give os information. Vi afventer disse svar.«

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP erklærer den tyske kansler Angela Merkel sig enig i den udtalelse.

Men allerede i går var også både den svenske og den norske forsvarsminister ude at fortælle, at man tager sagen meget alvorligt og nu forlanger en forklaring fra dansk side.

»Vi kræver at blive fuldt orienteret om forhold, som vedrører svenske statsborgere, virksomheder og interesser. Og så må vi se, hvordan svaret lyder fra politisk side i Danmark, sagde den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, i går til SVT.

Men hvorfor lade USA aflytte ens nærmeste allierede? Det er der en god grund til, hvis man skal tro Thomas Wegener Friis, efterretningsforsker og lektor ved Syddansk Universitet, som Ritzau har talt med.

Det er for at styrke forholdet til en af verdens største efterretningsmæssige informationskilder, forklarer han.

»Efterretningssamarbejde er handler, og når vi går ind i den her handel, så smider vi vores nabolande ind og håber, at vi kan få noget goodwill, så vi kan få nogle informationer og noget teknologisk knowhow fra USA,« siger Thomas Wegener Friis til Ritzau.