EU-Parlamentet har godkendt en særaftale, der skal sikre, at Danmark kan forblive i vigtigt EU-samarbejde.

Alt tyder på, at Danmark får lov til fortsat at være tilknyttet Eurojust, der er et samarbejde mellem anklagemyndigheder i EU.

Grundet sit retsforbehold står Danmark ellers til at falde ud af samarbejdet i slutningen af 2019. Det er en konsekvens af nye regler for Eurojust, der blev vedtaget i november 2018.

Men som det har været tilfældet med politisamarbejdet Europol, har Danmark bedt om tilladelse til at forblive tilknyttet Eurojust via en særaftale.

Særaftalen er torsdag godkendt med 588 stemmer for og kun 20 imod i EU-Parlamentet. Den skal nu også formelt godkendes af EU-landene. Det er målet, at den skal træde i kraft i december.

Samarbejdet Eurojust sikrer, at EU's anklagemyndigheder nemmere kan samarbejde i sager om grov, grænseoverskridende kriminalitet.

Danmark har flere gange benyttet sig af samarbejdet. Det har blandt andet været i sager om milliardsvindel med udbytteskat, organiserede hjemmerøverier i Nordsjælland og fupægteskaber.

/ritzau/