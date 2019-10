Demonstranter i tusindtal var samlet uden for Underhuset i London, da parlamentsmedlemmerne lørdag bestemte den foreløbige skæbne for den brexitaftale, som premierminister Boris Johnson og EU er blevet enige om. Demonstranterne jublede, da det stod klart, at et ændringsforslag nu kan betyde en udskydelse af det britiske exit fra EU, indtil den nødvendige lovgivning er på plads. Men Boris Johnson fastholder, at lovforslagene kan vedtages hurtigt, så briterne kan udtræde af EU 31. oktober. Niklas Halle''n/Ritzau Scanpix